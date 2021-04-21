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200 سلة غذائية رمضانية دعم لذوي شهداء الواجب بالرياض

ضمن اتفاقية تعاون بين "شهداء الواجب" ومؤسسة أريس

قدمت مؤسسة أريس الوقفية "200 سلة غذائية رمضانية" لجمعية ذوي شهداء الواجب، لتوزيعها على أسر الشهداء خلال شهر رمضان المبارك 1442، وذلك انطلاقاً من حرص مؤسسة أريس الوقفية على دعم أسر الشهداء والوقوف بجانبهم ومساندتهم.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن محمد العويس شكره لرئيسة مجلس إدارة مؤسسة أريس الوقفية مها الحقباني وجميع العاملات معها على دعمهم ومساندتهم أسر الشهداء.

يُذكر أن هناك اتفاقية تعاون بين جمعية ذوي شهداء الواجب ومؤسسة أريس الوقفية احتوت على عدة بنود هدفها خدمة ذوي شهداء الواجب.

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200 سلة غذائية رمضانية دعم لذوي شهداء الواجب بالرياض
سبق

قدمت مؤسسة أريس الوقفية "200 سلة غذائية رمضانية" لجمعية ذوي شهداء الواجب، لتوزيعها على أسر الشهداء خلال شهر رمضان المبارك 1442، وذلك انطلاقاً من حرص مؤسسة أريس الوقفية على دعم أسر الشهداء والوقوف بجانبهم ومساندتهم.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن محمد العويس شكره لرئيسة مجلس إدارة مؤسسة أريس الوقفية مها الحقباني وجميع العاملات معها على دعمهم ومساندتهم أسر الشهداء.

يُذكر أن هناك اتفاقية تعاون بين جمعية ذوي شهداء الواجب ومؤسسة أريس الوقفية احتوت على عدة بنود هدفها خدمة ذوي شهداء الواجب.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
04:24 PM

200 سلة غذائية رمضانية دعم لذوي شهداء الواجب بالرياض

ضمن اتفاقية تعاون بين "شهداء الواجب" ومؤسسة أريس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدمت مؤسسة أريس الوقفية "200 سلة غذائية رمضانية" لجمعية ذوي شهداء الواجب، لتوزيعها على أسر الشهداء خلال شهر رمضان المبارك 1442، وذلك انطلاقاً من حرص مؤسسة أريس الوقفية على دعم أسر الشهداء والوقوف بجانبهم ومساندتهم.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن محمد العويس شكره لرئيسة مجلس إدارة مؤسسة أريس الوقفية مها الحقباني وجميع العاملات معها على دعمهم ومساندتهم أسر الشهداء.

يُذكر أن هناك اتفاقية تعاون بين جمعية ذوي شهداء الواجب ومؤسسة أريس الوقفية احتوت على عدة بنود هدفها خدمة ذوي شهداء الواجب.

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