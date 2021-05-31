النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لسوء الحفظ.. ضبط وإتلاف 1290 كرتون عصير بـ"حوش بكر" بمكة

خلال الجولات الرقابية للبلدية بمساندة الجهات الأمنية وإدارة النظافة

ضبطت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة أكثر من 1200 كرتون عصير حُفظت بطريقة غير صحية بحوش بكر بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ قامت البلدية بمصادرة وإتلاف 1290 كرتون عصير لسوء الحفظ، ضبطت بحوش بكر بمكة المكرمة، إلى جانب ضبط أكثر من نصف طن خضراوات وفواكه بالمباسط المخالفة بالنكاسة.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها البلدية بمساندة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لسوء الحفظ.. ضبط وإتلاف 1290 كرتون عصير بـ"حوش بكر" بمكة
سبق

ضبطت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة أكثر من 1200 كرتون عصير حُفظت بطريقة غير صحية بحوش بكر بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ قامت البلدية بمصادرة وإتلاف 1290 كرتون عصير لسوء الحفظ، ضبطت بحوش بكر بمكة المكرمة، إلى جانب ضبط أكثر من نصف طن خضراوات وفواكه بالمباسط المخالفة بالنكاسة.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها البلدية بمساندة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
10:16 PM

لسوء الحفظ.. ضبط وإتلاف 1290 كرتون عصير بـ"حوش بكر" بمكة

خلال الجولات الرقابية للبلدية بمساندة الجهات الأمنية وإدارة النظافة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,680

ضبطت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة أكثر من 1200 كرتون عصير حُفظت بطريقة غير صحية بحوش بكر بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل؛ قامت البلدية بمصادرة وإتلاف 1290 كرتون عصير لسوء الحفظ، ضبطت بحوش بكر بمكة المكرمة، إلى جانب ضبط أكثر من نصف طن خضراوات وفواكه بالمباسط المخالفة بالنكاسة.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها البلدية بمساندة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,208
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,839
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,764
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة