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الجناح السعودي بـ"إكسبو 2020 دبي" يطلق منصة "16 نافذة"

تخصيص أمسية أسبوعية لمجموعة مختارة من أدباء ومفكري المملكة

أعلن جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" عن إطلاق منصة "16 نافذة"؛ لدعم وتعزيز قطاعات الثقافة والمواهب والمواقع والإبداع المتنوعة بالمملكة، وإظهار الجوهر الحقيقي للثقافة السعودية من خلال الجمع بين أفضل الخبرات والكفاءات السعودية العاملة في مجالات الفكر والثقافة والإبداع.

وتم تصميم الأنشطة المتنوعة التي ستمتد على مدار 16 أسبوعاً، خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالي وحتى 09 مارس 2022، كتجربة ثقافية متفردة تأخذ الجمهور في رحلة تواصلية وتفاعلية، بهدف بناء تجربة فريدة تجذب زوار جناح المملكة في المعرض الدولي، تماشياً مع المحاور الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والمتمثلة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وعلى صعيد متصل، سيتم تخصيص أمسية أسبوعية لمجموعة مختارة من أدباء ومفكري المملكة في كل مساحة ثقافية محددة، حيث خصصت النافذة الأولى لمناقشة واقع الكتب والمطبوعات ضمن قطاع الأدب والنشر والترجمة، في تجربة غامرة تسلط الضوء على خيال وإبداع وإمكانيات الكتاب والناشرين بالمملكة.


وسيكون جمهور جناح المملكة على موعد مع نوافذ جديدة كل يوم أربعاء، حيث ستتناول النافذة الثانية واقع الأفلام والفيديو، فيما تختص الثالثة لمناقشة الهندسة المعمارية والتصميم، وخُصصت الرابعة لمناقشة واقع اللغات والترجمة بمشاركة نخبة من الكتاب والمترجمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجناح السعودي بـ"إكسبو 2020 دبي" يطلق منصة "16 نافذة"
سبق

أعلن جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" عن إطلاق منصة "16 نافذة"؛ لدعم وتعزيز قطاعات الثقافة والمواهب والمواقع والإبداع المتنوعة بالمملكة، وإظهار الجوهر الحقيقي للثقافة السعودية من خلال الجمع بين أفضل الخبرات والكفاءات السعودية العاملة في مجالات الفكر والثقافة والإبداع.

وتم تصميم الأنشطة المتنوعة التي ستمتد على مدار 16 أسبوعاً، خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالي وحتى 09 مارس 2022، كتجربة ثقافية متفردة تأخذ الجمهور في رحلة تواصلية وتفاعلية، بهدف بناء تجربة فريدة تجذب زوار جناح المملكة في المعرض الدولي، تماشياً مع المحاور الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والمتمثلة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وعلى صعيد متصل، سيتم تخصيص أمسية أسبوعية لمجموعة مختارة من أدباء ومفكري المملكة في كل مساحة ثقافية محددة، حيث خصصت النافذة الأولى لمناقشة واقع الكتب والمطبوعات ضمن قطاع الأدب والنشر والترجمة، في تجربة غامرة تسلط الضوء على خيال وإبداع وإمكانيات الكتاب والناشرين بالمملكة.


وسيكون جمهور جناح المملكة على موعد مع نوافذ جديدة كل يوم أربعاء، حيث ستتناول النافذة الثانية واقع الأفلام والفيديو، فيما تختص الثالثة لمناقشة الهندسة المعمارية والتصميم، وخُصصت الرابعة لمناقشة واقع اللغات والترجمة بمشاركة نخبة من الكتاب والمترجمين.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
12:41 AM

الجناح السعودي بـ"إكسبو 2020 دبي" يطلق منصة "16 نافذة"

تخصيص أمسية أسبوعية لمجموعة مختارة من أدباء ومفكري المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" عن إطلاق منصة "16 نافذة"؛ لدعم وتعزيز قطاعات الثقافة والمواهب والمواقع والإبداع المتنوعة بالمملكة، وإظهار الجوهر الحقيقي للثقافة السعودية من خلال الجمع بين أفضل الخبرات والكفاءات السعودية العاملة في مجالات الفكر والثقافة والإبداع.

وتم تصميم الأنشطة المتنوعة التي ستمتد على مدار 16 أسبوعاً، خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالي وحتى 09 مارس 2022، كتجربة ثقافية متفردة تأخذ الجمهور في رحلة تواصلية وتفاعلية، بهدف بناء تجربة فريدة تجذب زوار جناح المملكة في المعرض الدولي، تماشياً مع المحاور الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والمتمثلة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وعلى صعيد متصل، سيتم تخصيص أمسية أسبوعية لمجموعة مختارة من أدباء ومفكري المملكة في كل مساحة ثقافية محددة، حيث خصصت النافذة الأولى لمناقشة واقع الكتب والمطبوعات ضمن قطاع الأدب والنشر والترجمة، في تجربة غامرة تسلط الضوء على خيال وإبداع وإمكانيات الكتاب والناشرين بالمملكة.


وسيكون جمهور جناح المملكة على موعد مع نوافذ جديدة كل يوم أربعاء، حيث ستتناول النافذة الثانية واقع الأفلام والفيديو، فيما تختص الثالثة لمناقشة الهندسة المعمارية والتصميم، وخُصصت الرابعة لمناقشة واقع اللغات والترجمة بمشاركة نخبة من الكتاب والمترجمين.

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