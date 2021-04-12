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"نساء المستقبل" و"ديوانية آل حسين" التاريخية يوقعان مذكرة تعاون

تستهدف تعزيز العمل المجتمعي الداعم لأعمال التراث والثقافة والعلم

وقعت جمعية نساء المستقبل وديوانية آل حسين التاريخية اليوم مذكرة تعاون ،حيث قام بتوقيعها رئيسة اللجنة الثقافية بالجمعية الدكتورة سلطانة بنت عبدالله السلطان، والمستشار عبدالعزيز بن سليمان آل حسين المشرف العام ممثلاً للديوانية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر ،وذلك بمقر الجمعية بالرياض.

وفى التفاصيل.. تضمنت المذكرة تعزيز ودعم أواصر التعاون بين الطرفين، في المجالات الثقافية والتراثية من خلال إقامة برامج وندوات وملتقيات ومختلف الفعاليات التي تمكن المرأة ،إضافةً إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجانبين تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وقال "آل حسين" إن مذكرة التعاون تهدف إلى تكامل الأعمال وتعزيز كافة أوجه السبل بالعمل المجتمعي الداعم لأعمال التراث والثقافة والعلم.

وأكد "آل حسين" أن الديوانية تعد منبراً للثقافة والتراث، وتوقيع المذكرة مع جمعية نساء المستقبل امتداداً للجهود والمبادرات الوطنية السابقة للمسؤولية الاجتماعية التي قدمتها الديوانية.

وقالت ممثلة جمعية نساء المستقبل بالاتفاقية الدكتورة سلطانة السلطان ،عن مذكرة التعاون إنها تأتي ضمن جهود الجمعية في بناء الشراكات التي تخدم كافة المجالات ومنها المجال الثقافي للمرأة مثمنة بدورها الجهود المكثفة التي تبذلها الجمعية وحرصها على تقديم العمل الاجتماعي الهادف الذي يصب في مصلحة المرأة، وتنميتها وتوعيتها في مختلف المسارات والنواحي الحياتية.

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"نساء المستقبل" و"ديوانية آل حسين" التاريخية يوقعان مذكرة تعاون
سبق

وقعت جمعية نساء المستقبل وديوانية آل حسين التاريخية اليوم مذكرة تعاون ،حيث قام بتوقيعها رئيسة اللجنة الثقافية بالجمعية الدكتورة سلطانة بنت عبدالله السلطان، والمستشار عبدالعزيز بن سليمان آل حسين المشرف العام ممثلاً للديوانية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر ،وذلك بمقر الجمعية بالرياض.

وفى التفاصيل.. تضمنت المذكرة تعزيز ودعم أواصر التعاون بين الطرفين، في المجالات الثقافية والتراثية من خلال إقامة برامج وندوات وملتقيات ومختلف الفعاليات التي تمكن المرأة ،إضافةً إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجانبين تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وقال "آل حسين" إن مذكرة التعاون تهدف إلى تكامل الأعمال وتعزيز كافة أوجه السبل بالعمل المجتمعي الداعم لأعمال التراث والثقافة والعلم.

وأكد "آل حسين" أن الديوانية تعد منبراً للثقافة والتراث، وتوقيع المذكرة مع جمعية نساء المستقبل امتداداً للجهود والمبادرات الوطنية السابقة للمسؤولية الاجتماعية التي قدمتها الديوانية.

وقالت ممثلة جمعية نساء المستقبل بالاتفاقية الدكتورة سلطانة السلطان ،عن مذكرة التعاون إنها تأتي ضمن جهود الجمعية في بناء الشراكات التي تخدم كافة المجالات ومنها المجال الثقافي للمرأة مثمنة بدورها الجهود المكثفة التي تبذلها الجمعية وحرصها على تقديم العمل الاجتماعي الهادف الذي يصب في مصلحة المرأة، وتنميتها وتوعيتها في مختلف المسارات والنواحي الحياتية.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
10:29 PM

"نساء المستقبل" و"ديوانية آل حسين" التاريخية يوقعان مذكرة تعاون

تستهدف تعزيز العمل المجتمعي الداعم لأعمال التراث والثقافة والعلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت جمعية نساء المستقبل وديوانية آل حسين التاريخية اليوم مذكرة تعاون ،حيث قام بتوقيعها رئيسة اللجنة الثقافية بالجمعية الدكتورة سلطانة بنت عبدالله السلطان، والمستشار عبدالعزيز بن سليمان آل حسين المشرف العام ممثلاً للديوانية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة غريبة بنت فريح الطويهر ،وذلك بمقر الجمعية بالرياض.

وفى التفاصيل.. تضمنت المذكرة تعزيز ودعم أواصر التعاون بين الطرفين، في المجالات الثقافية والتراثية من خلال إقامة برامج وندوات وملتقيات ومختلف الفعاليات التي تمكن المرأة ،إضافةً إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجانبين تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وقال "آل حسين" إن مذكرة التعاون تهدف إلى تكامل الأعمال وتعزيز كافة أوجه السبل بالعمل المجتمعي الداعم لأعمال التراث والثقافة والعلم.

وأكد "آل حسين" أن الديوانية تعد منبراً للثقافة والتراث، وتوقيع المذكرة مع جمعية نساء المستقبل امتداداً للجهود والمبادرات الوطنية السابقة للمسؤولية الاجتماعية التي قدمتها الديوانية.

وقالت ممثلة جمعية نساء المستقبل بالاتفاقية الدكتورة سلطانة السلطان ،عن مذكرة التعاون إنها تأتي ضمن جهود الجمعية في بناء الشراكات التي تخدم كافة المجالات ومنها المجال الثقافي للمرأة مثمنة بدورها الجهود المكثفة التي تبذلها الجمعية وحرصها على تقديم العمل الاجتماعي الهادف الذي يصب في مصلحة المرأة، وتنميتها وتوعيتها في مختلف المسارات والنواحي الحياتية.

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