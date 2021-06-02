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لبنان مجددًا.. ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون في طريقها إلى السعودية

ضُبطت بمطار رفيق الحريري.. ووُضعت في مولدات صغيرة كانت وجهتها إلى الدمام

أعلنت السلطات اللبنانية ضبط كمية من حبوب الكبتاغون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك، ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

يُذكر أن الجمارك أحبطت في شهر أبريل محاولة تهريب أكثر من 5.3 ملايين حبة كبتاغون كانت مخبأة في شحنة "رمان"، وأعلنت بعدها حظر استيراد الفواكه والخضروات من لبنان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لبنان مجددًا.. ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون في طريقها إلى السعودية
سبق

أعلنت السلطات اللبنانية ضبط كمية من حبوب الكبتاغون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك، ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

يُذكر أن الجمارك أحبطت في شهر أبريل محاولة تهريب أكثر من 5.3 ملايين حبة كبتاغون كانت مخبأة في شحنة "رمان"، وأعلنت بعدها حظر استيراد الفواكه والخضروات من لبنان.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
10:09 AM

لبنان مجددًا.. ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون في طريقها إلى السعودية

ضُبطت بمطار رفيق الحريري.. ووُضعت في مولدات صغيرة كانت وجهتها إلى الدمام

تعبيرية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
12,092

أعلنت السلطات اللبنانية ضبط كمية من حبوب الكبتاغون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك، ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

يُذكر أن الجمارك أحبطت في شهر أبريل محاولة تهريب أكثر من 5.3 ملايين حبة كبتاغون كانت مخبأة في شحنة "رمان"، وأعلنت بعدها حظر استيراد الفواكه والخضروات من لبنان.

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