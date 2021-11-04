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الهلال يعيد ترتيب أوراقه قبل الآسيوية.. ويتخطى ضمك بثنائية

في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أذاق الهلال نظيره ضمك "متصدر الدوري" الخسارة الثانية في هذا الموسم، حينما كسب ضيفه بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم الاستحواذ للهلال، من خلال محاولاتي "كويلار" و"كنو" عند الدقائق 16 - 18.

كما أضاع لاعب ضمك هلال سوداني كرتين سهلتين داخل الصندوق الهلالي "13،20".

وفي الشوط الثاني ترجم الهلال حضوره بهدف السبق عند الدقيقة 56 بعد استثمار "كاريلو" لعرضية ناصر الدوسري.

حاول ضمك تعديل النتيجة فيما تبقى من الوقت، لكن البديل "الشاب" مصعب الجوير "البديل الناجح" كتب السطر الأخير في المباراة بقذيفة عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع 3+90 استقرت داخل الشباك.

بتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة 19 في المركز الثالث، فيما بقي ضمك متربعاً على القمة برصيد 21 نقطة.

الهلال ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يعيد ترتيب أوراقه قبل الآسيوية.. ويتخطى ضمك بثنائية
سبق

أذاق الهلال نظيره ضمك "متصدر الدوري" الخسارة الثانية في هذا الموسم، حينما كسب ضيفه بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم الاستحواذ للهلال، من خلال محاولاتي "كويلار" و"كنو" عند الدقائق 16 - 18.

كما أضاع لاعب ضمك هلال سوداني كرتين سهلتين داخل الصندوق الهلالي "13،20".

وفي الشوط الثاني ترجم الهلال حضوره بهدف السبق عند الدقيقة 56 بعد استثمار "كاريلو" لعرضية ناصر الدوسري.

حاول ضمك تعديل النتيجة فيما تبقى من الوقت، لكن البديل "الشاب" مصعب الجوير "البديل الناجح" كتب السطر الأخير في المباراة بقذيفة عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع 3+90 استقرت داخل الشباك.

بتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة 19 في المركز الثالث، فيما بقي ضمك متربعاً على القمة برصيد 21 نقطة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
07:58 PM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
12:06 AM

الهلال يعيد ترتيب أوراقه قبل الآسيوية.. ويتخطى ضمك بثنائية

في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
11
2,949

أذاق الهلال نظيره ضمك "متصدر الدوري" الخسارة الثانية في هذا الموسم، حينما كسب ضيفه بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي رغم الاستحواذ للهلال، من خلال محاولاتي "كويلار" و"كنو" عند الدقائق 16 - 18.

كما أضاع لاعب ضمك هلال سوداني كرتين سهلتين داخل الصندوق الهلالي "13،20".

وفي الشوط الثاني ترجم الهلال حضوره بهدف السبق عند الدقيقة 56 بعد استثمار "كاريلو" لعرضية ناصر الدوسري.

حاول ضمك تعديل النتيجة فيما تبقى من الوقت، لكن البديل "الشاب" مصعب الجوير "البديل الناجح" كتب السطر الأخير في المباراة بقذيفة عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع 3+90 استقرت داخل الشباك.

بتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة 19 في المركز الثالث، فيما بقي ضمك متربعاً على القمة برصيد 21 نقطة.

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