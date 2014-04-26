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للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بكورونا.. إغلاق تام في تركيا

الدراسة في المدارس ستقتصر على التعليم عن بُعد.. باستثناء التصنيع والغذاء

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن فرض إغلاق عام على مستوى البلاد حتى 17 مايو؛ للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا.

وفي كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن جميع الرحلات بين المدن ستحتاج إلى موافقة من السلطات، وأن الدراسة في المدارس ستقتصر على التعليم عن بُعد؛ مبينًا أنه سيتم استثناء قطاعي التصنيع والغذاء من القيود الجديدة.

وشدد على أن أعداد الحالات اليومية يجب أن تنخفض إلى أقل من 5 آلاف بحلول نهاية شهر رمضان؛ وفق "روسيا اليوم".

وبلغ إجمالي الإصابات اليومية في تركيا ذروته فوق 63 ألفًا في 16 أبريل، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى ما دون 39 ألفًا أمس الأحد؛ بينما ظل عدد الوفيات اليومي فوق 300 خلال الأيام السبعة الماضية.

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للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بكورونا.. إغلاق تام في تركيا
سبق

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن فرض إغلاق عام على مستوى البلاد حتى 17 مايو؛ للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا.

وفي كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن جميع الرحلات بين المدن ستحتاج إلى موافقة من السلطات، وأن الدراسة في المدارس ستقتصر على التعليم عن بُعد؛ مبينًا أنه سيتم استثناء قطاعي التصنيع والغذاء من القيود الجديدة.

وشدد على أن أعداد الحالات اليومية يجب أن تنخفض إلى أقل من 5 آلاف بحلول نهاية شهر رمضان؛ وفق "روسيا اليوم".

وبلغ إجمالي الإصابات اليومية في تركيا ذروته فوق 63 ألفًا في 16 أبريل، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى ما دون 39 ألفًا أمس الأحد؛ بينما ظل عدد الوفيات اليومي فوق 300 خلال الأيام السبعة الماضية.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
09:25 PM

للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بكورونا.. إغلاق تام في تركيا

الدراسة في المدارس ستقتصر على التعليم عن بُعد.. باستثناء التصنيع والغذاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن فرض إغلاق عام على مستوى البلاد حتى 17 مايو؛ للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا.

وفي كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن جميع الرحلات بين المدن ستحتاج إلى موافقة من السلطات، وأن الدراسة في المدارس ستقتصر على التعليم عن بُعد؛ مبينًا أنه سيتم استثناء قطاعي التصنيع والغذاء من القيود الجديدة.

وشدد على أن أعداد الحالات اليومية يجب أن تنخفض إلى أقل من 5 آلاف بحلول نهاية شهر رمضان؛ وفق "روسيا اليوم".

وبلغ إجمالي الإصابات اليومية في تركيا ذروته فوق 63 ألفًا في 16 أبريل، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى ما دون 39 ألفًا أمس الأحد؛ بينما ظل عدد الوفيات اليومي فوق 300 خلال الأيام السبعة الماضية.

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