بحضور وزير التجارة.. "الفيصل" يدشِّن المركز الموحد للخدمات بجدة

يضم عددًا من الجهات الحكومية التي تخدم المراجعين وروّاد الأعمال

دشَّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء المركز الموحد للخدمات بجدة الذي تشرف عليه إمارة المنطقة، ويضم عددًا من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمراجعين ورجال وسيدات الأعمال ورواد ورائدات الأعمال تحت سقف واحد، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهل عليهم إنهاء إجراءاتهم.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وقدَّم الأمير خالد الفيصل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين – حفظهما الله - على النهضة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، داعيًا أبناء المنطقة للاستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز؛ ليساهموا في تنمية هذه البلاد.

وتجول أمير مكة المكرمة في المركز، واستمع لشرح عن أقسامه، ومن ضمنها مركز مراس جدة الذي يقدم خدمات وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة جدة والعاصمة المقدسة، إضافة لخدمات غرفة جدة.

وتقدم منصة مراس الموحدة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الجوال خدمات قطاع الأعمال بطريقة سهلة وميسرة من خلال إمكانية تنفيذ خدمات تأسيس وممارسة العمل التجاري، ابتداء من إصدار السجل التجاري، ورخصة البلدية، وفتح ملف في هيئة الزكاة والدخل، وإصدار شـهادة انتساب في الغرف التجارية، وفتح ملف المنشأة في وزارة العمـل والتنمية الاجتماعية، وفتح ملف المنشأة في المؤسســة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى خدمات وتراخيص بدء ممارسة العمل التجاري من 33 جهة حكومية وخاصة.

واستمع الأمير خالد الفيصل لشرح عن حاضنة الأعمال الأولى في السعودية للمحتوى الرقمي، التي تعمل عليها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة في المجالات الرقمية.

وتهدف الحاضنة إلى تمكين أصحاب القطاع والمستهدفين من صناعة المحتوى الإيجابي الهادف، وتنمية الاستثمار في القطاع الإعلامي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة لتوفير المزيد من فرص العمل التي تلائم مهارات الشباب والشابات.

وستقدم الحاضنة العديد من حلقات النقاش والدورات التدريبية المتخصصة والجلسات الإرشادية لرواد الأعمال، إضافة إلى العديد من البرامج المتخصصة لتحويل المواهب إلى مشاريع استثمارية، وتوفير فرص وظيفية بمسارات مهنية واعدة.

وتسهم حاضنة المحتوى الرقمي في إنشاء مشاريع إبداعية، وإثراء المحتوى الرقمي المحلي، رفع معايير ومستوى المحتوى السعودي، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للمواهب السعودية، وتمكين أصحاب الحرف من عرض مهاراتهم وتطويرها، وخلق فرص وظيفية بمسارات مهنية واعدة، إضافة إلى تكوين مجتمع إبداعي للتبادل المعرفي والحرفي.