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الملك سلمان عبر "تويتر": نحمد الله أن بلّغنا رمضان ونسأله أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين

قال: ندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر الأمن والاستقرار وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال حفظه الله عبر حسابه الرسمي في "تويتر": نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء.

كل عام وأنتم بخير.

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الملك سلمان عبر "تويتر": نحمد الله أن بلّغنا رمضان ونسأله أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين
سبق

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال حفظه الله عبر حسابه الرسمي في "تويتر": نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء.

كل عام وأنتم بخير.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
05:54 PM
اخر تعديل
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
06:19 PM

الملك سلمان عبر "تويتر": نحمد الله أن بلّغنا رمضان ونسأله أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين

قال: ندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر الأمن والاستقرار وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
523

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال حفظه الله عبر حسابه الرسمي في "تويتر": نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء.

كل عام وأنتم بخير.

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