هكذا خرج رجال الدفاع المدني بدومة الجندل بعدعملية إنقاذ دامت 5 ساعات

مشاهد جهودهم وآثار العمل على وجوههم لاقت إعجاب عشرات المغردين

من واجبهم الوطني الذي يحتم عليهم فعله في مجال عملهم، ظهرت صور رجال الدفاع المدني بدومة الجندل بعد عملية إنقاذ امتدت لـ 5 ساعات، وآثار العمل على وجوههم؛ وقد بذلوا جهداً للخروج بخسائر أقل في الأرواح والممتلكات.

وانتشرت خلال الساعات الماضية صور لرجال الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل عقب عملية إنقاذ لوافد عربي سقط في حفرة مليئة بـ "القار" وعلق به، والتي لاقت إعجاب عشرات المغردين، حيث استمر العمل لاستخراج الوافد من القار خمس ساعات ونقل للمستشفى وهو بحالة جيدة.

وقال الإعلامي عواد السبيلة: ‏هذا عملهم وواجبهم تجاهنا ولا نختلف عليه. لكن من الواجب علينا أن نقول لهم شكراً بحجم السماء شكراً أيها الأبطال.

وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية أصدقاء البيئة بالزلفي ناصر الحميدي : في موقف بطولي رائع رجال الدفاع المدني بدومة الجندل ينجحون في إنقاذ مقيم سوداني علّق في حفرة أسفلت. الصور تبين حجم الجهد والتضحية التي قام بها فريق الإنقاذ.. بيّض الله وجيههم والحمد لله على سلامة المقيم.





وقال المغرد أبو وليد: ‏أبطالنا في الدفاع المدني كل الشكر والتقدير لكم على هذا العمل البطولي إنقاذ راعي أغنام سقط في إسفلت حار في دومة الجندل موقف مشاهد مؤثرة، الله يحزاكم خير الجزاء.



وكانت فرق الدفاع المدني بدومة الجندل قد باشرت بلاغاً أمس، عن سقوط مقيم من الجنسية السودانية في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل (القار)، حيث باشرت الفرق المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث، -وبفضل من الله-، تكللت الجهود التي بذلت بالنجاح وتم انتشال الشخص بعد عملية استمرت قرابة الخمس ساعات وهو بحالة جيدة، وتم نقله لمستشفى دومة الجندل العام بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.

