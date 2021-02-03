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مطالبات بسرعة صرف مستحقات موظفي أندية الأحياء

طال انتظارها وسط شكاوى متكررة عبر النوافذ الرسمية

طالب عشرات من موظفي وموظفات أندية الأحياء وزارة التعليم والشركة المشغلة سرعة صرف مستحقاتهم التي طال انتظارها وسط شكاوى متكررة عبر النوافذ الرسمية.

وقال عددٌ من منسوبي أندية الأحياء إن مستحقاتهم لم تصرف لهم منذ عام وقد تقدموا بعديد من الشكاوى عبر وزارة التعليم والشركة المشغلة دون رد.

وأشار المتضررون إلى أن المستحقات سابقة، وقد تضرروا من عدم صرفها دون أن يتلقوا أي رد أو موعد مؤكد لصرف المبالغ المستحقة، مناشدين وزير التعليم التدخل وإنهاء معاناتهم.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مطالبات بسرعة صرف مستحقات موظفي أندية الأحياء
سبق

طالب عشرات من موظفي وموظفات أندية الأحياء وزارة التعليم والشركة المشغلة سرعة صرف مستحقاتهم التي طال انتظارها وسط شكاوى متكررة عبر النوافذ الرسمية.

وقال عددٌ من منسوبي أندية الأحياء إن مستحقاتهم لم تصرف لهم منذ عام وقد تقدموا بعديد من الشكاوى عبر وزارة التعليم والشركة المشغلة دون رد.

وأشار المتضررون إلى أن المستحقات سابقة، وقد تضرروا من عدم صرفها دون أن يتلقوا أي رد أو موعد مؤكد لصرف المبالغ المستحقة، مناشدين وزير التعليم التدخل وإنهاء معاناتهم.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
12:28 AM

مطالبات بسرعة صرف مستحقات موظفي أندية الأحياء

طال انتظارها وسط شكاوى متكررة عبر النوافذ الرسمية

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محمد المواسي - جازان
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طالب عشرات من موظفي وموظفات أندية الأحياء وزارة التعليم والشركة المشغلة سرعة صرف مستحقاتهم التي طال انتظارها وسط شكاوى متكررة عبر النوافذ الرسمية.

وقال عددٌ من منسوبي أندية الأحياء إن مستحقاتهم لم تصرف لهم منذ عام وقد تقدموا بعديد من الشكاوى عبر وزارة التعليم والشركة المشغلة دون رد.

وأشار المتضررون إلى أن المستحقات سابقة، وقد تضرروا من عدم صرفها دون أن يتلقوا أي رد أو موعد مؤكد لصرف المبالغ المستحقة، مناشدين وزير التعليم التدخل وإنهاء معاناتهم.

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