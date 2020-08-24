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صور نادرة.. شاهد أقدم جواز سفر في السعودية وبريطانيا

ظهر منذ 600 عام

تنسب المصادر التاريخية إلى ملك إنجلترا هنري الخامس أنه أول من اعتمد وثيقة شبيهة بجواز السفر المعاصر في عام 1414، وفي سنة 1794 أوكلت لمسؤولي الخارجية مهمة إصدار جوازات السفر.

ويعد أقدم جواز سفر بريطاني صدر في سنة 1636، حيث سمح ملك إنجلترا تشارلز الأول خلال تلك السنة للسير توماس ليتلتون بالسفر نحو أراضي ما وراء البحار، وهي المستعمرات الإنجليزية بالقارة الأميركية خلال تلك الفترة.

وعقب نهاية الحرب العالمية الأولى 1914 انتشرت بكثرة استخدام الجوازات واعتمدت عليها إجراءات جواز السفر في مختلف الدول الكبرى، وفي 1920 عقدت منظمة عصبة الأمم التي سبقت ظهور الأمم المتحدة اجتماعًا تم من خلاله الاتفاق على إصدار إرشادات معيارية لجوازات السفر شابهت لدرجة كبيرة هذه المعتمدة اليوم.

أما في المملكة العربية السعودية فقد ظهر جواز سفر قبل توحيد المملكة بتاريخ 1347 هجري باسم مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها ومكتوب جنسية صاحب الجواز نجدي، وتم إصداره عام 1345هـ الموافق 1926م، وذلك قبل إعلان توحيد السعودية بـ6 سنوات.

جواز سفر بريطاني

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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صور نادرة.. شاهد أقدم جواز سفر في السعودية وبريطانيا
سبق

تنسب المصادر التاريخية إلى ملك إنجلترا هنري الخامس أنه أول من اعتمد وثيقة شبيهة بجواز السفر المعاصر في عام 1414، وفي سنة 1794 أوكلت لمسؤولي الخارجية مهمة إصدار جوازات السفر.

ويعد أقدم جواز سفر بريطاني صدر في سنة 1636، حيث سمح ملك إنجلترا تشارلز الأول خلال تلك السنة للسير توماس ليتلتون بالسفر نحو أراضي ما وراء البحار، وهي المستعمرات الإنجليزية بالقارة الأميركية خلال تلك الفترة.

وعقب نهاية الحرب العالمية الأولى 1914 انتشرت بكثرة استخدام الجوازات واعتمدت عليها إجراءات جواز السفر في مختلف الدول الكبرى، وفي 1920 عقدت منظمة عصبة الأمم التي سبقت ظهور الأمم المتحدة اجتماعًا تم من خلاله الاتفاق على إصدار إرشادات معيارية لجوازات السفر شابهت لدرجة كبيرة هذه المعتمدة اليوم.

أما في المملكة العربية السعودية فقد ظهر جواز سفر قبل توحيد المملكة بتاريخ 1347 هجري باسم مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها ومكتوب جنسية صاحب الجواز نجدي، وتم إصداره عام 1345هـ الموافق 1926م، وذلك قبل إعلان توحيد السعودية بـ6 سنوات.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
05:50 PM

صور نادرة.. شاهد أقدم جواز سفر في السعودية وبريطانيا

ظهر منذ 600 عام

A A A
خالد خليل - الرياض
2
9,419

تنسب المصادر التاريخية إلى ملك إنجلترا هنري الخامس أنه أول من اعتمد وثيقة شبيهة بجواز السفر المعاصر في عام 1414، وفي سنة 1794 أوكلت لمسؤولي الخارجية مهمة إصدار جوازات السفر.

ويعد أقدم جواز سفر بريطاني صدر في سنة 1636، حيث سمح ملك إنجلترا تشارلز الأول خلال تلك السنة للسير توماس ليتلتون بالسفر نحو أراضي ما وراء البحار، وهي المستعمرات الإنجليزية بالقارة الأميركية خلال تلك الفترة.

وعقب نهاية الحرب العالمية الأولى 1914 انتشرت بكثرة استخدام الجوازات واعتمدت عليها إجراءات جواز السفر في مختلف الدول الكبرى، وفي 1920 عقدت منظمة عصبة الأمم التي سبقت ظهور الأمم المتحدة اجتماعًا تم من خلاله الاتفاق على إصدار إرشادات معيارية لجوازات السفر شابهت لدرجة كبيرة هذه المعتمدة اليوم.

أما في المملكة العربية السعودية فقد ظهر جواز سفر قبل توحيد المملكة بتاريخ 1347 هجري باسم مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها ومكتوب جنسية صاحب الجواز نجدي، وتم إصداره عام 1345هـ الموافق 1926م، وذلك قبل إعلان توحيد السعودية بـ6 سنوات.

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