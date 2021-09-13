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مجلس إدارة "العقارية السعودية" يوافق على التوصية برفع رأس مال الشركة

تطرح أسهم حقوق الأولوية لجمع مبلغ 1.6 مليار ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية اليوم عن موافقة مجلس الإدارة برفع توصيتها للجمعية العامة لزيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية؛ بهدف جمع مبلغ 1.6 مليار ريال.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية المهندس أيمن بن محمد المديفر، أن الشركة تهدف من خلال استراتيجيتها الجديدة والتي اعتمدت بداية العام الحالي؛ لمواكبة النمو المتزايد في قطاع التطوير والاستثمار العقاري بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأردف "المديفر" أن البرنامج الاستثماري للشركة العقارية يتضمن عددًا من المشاريع الحيوية الجديدة، للمساهمة في نمو أصول الشركة، وزيادة الربحية، بالإضافة للتنويع في إيرادات المحفظة العقارية على المدى المتوسط والطويل، وأن الزيادة في رأس المال الموصى بها من قبل مجلس إدارة الشركة ستسهم في تحقيق هذه الأهداف.

وتعد الشركة العقارية المملوكة، وبنسبة تقارب 65% لصندوق الاستثمارات العامة، أول شركة تطوير عقاري بالمملكة، والتي تأسست منذ 45 عاماً، وكان لها دور جوهري في تطوير عدد من المشاريع الحيوية بمدينة الرياض.

وتسعى الشركة إلى أن يكون لها دور فعال في رفع كفاءة جودة الحياة للمواطن والمساهمة في تحقيق استراتيجية مدينة الرياض والتي من المتوقع أن ترفع من عدد سكان المدينة إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة خلال السنوات العشر القادمة، بالإضافة لتوجهها بالاستثمار في المدن الرئيسية الأخرى في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس إدارة "العقارية السعودية" يوافق على التوصية برفع رأس مال الشركة
سبق

أعلنت الشركة العقارية السعودية اليوم عن موافقة مجلس الإدارة برفع توصيتها للجمعية العامة لزيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية؛ بهدف جمع مبلغ 1.6 مليار ريال.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية المهندس أيمن بن محمد المديفر، أن الشركة تهدف من خلال استراتيجيتها الجديدة والتي اعتمدت بداية العام الحالي؛ لمواكبة النمو المتزايد في قطاع التطوير والاستثمار العقاري بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأردف "المديفر" أن البرنامج الاستثماري للشركة العقارية يتضمن عددًا من المشاريع الحيوية الجديدة، للمساهمة في نمو أصول الشركة، وزيادة الربحية، بالإضافة للتنويع في إيرادات المحفظة العقارية على المدى المتوسط والطويل، وأن الزيادة في رأس المال الموصى بها من قبل مجلس إدارة الشركة ستسهم في تحقيق هذه الأهداف.

وتعد الشركة العقارية المملوكة، وبنسبة تقارب 65% لصندوق الاستثمارات العامة، أول شركة تطوير عقاري بالمملكة، والتي تأسست منذ 45 عاماً، وكان لها دور جوهري في تطوير عدد من المشاريع الحيوية بمدينة الرياض.

وتسعى الشركة إلى أن يكون لها دور فعال في رفع كفاءة جودة الحياة للمواطن والمساهمة في تحقيق استراتيجية مدينة الرياض والتي من المتوقع أن ترفع من عدد سكان المدينة إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة خلال السنوات العشر القادمة، بالإضافة لتوجهها بالاستثمار في المدن الرئيسية الأخرى في المملكة.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
06:36 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
03:39 AM

مجلس إدارة "العقارية السعودية" يوافق على التوصية برفع رأس مال الشركة

تطرح أسهم حقوق الأولوية لجمع مبلغ 1.6 مليار ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة العقارية السعودية اليوم عن موافقة مجلس الإدارة برفع توصيتها للجمعية العامة لزيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية؛ بهدف جمع مبلغ 1.6 مليار ريال.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية المهندس أيمن بن محمد المديفر، أن الشركة تهدف من خلال استراتيجيتها الجديدة والتي اعتمدت بداية العام الحالي؛ لمواكبة النمو المتزايد في قطاع التطوير والاستثمار العقاري بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأردف "المديفر" أن البرنامج الاستثماري للشركة العقارية يتضمن عددًا من المشاريع الحيوية الجديدة، للمساهمة في نمو أصول الشركة، وزيادة الربحية، بالإضافة للتنويع في إيرادات المحفظة العقارية على المدى المتوسط والطويل، وأن الزيادة في رأس المال الموصى بها من قبل مجلس إدارة الشركة ستسهم في تحقيق هذه الأهداف.

وتعد الشركة العقارية المملوكة، وبنسبة تقارب 65% لصندوق الاستثمارات العامة، أول شركة تطوير عقاري بالمملكة، والتي تأسست منذ 45 عاماً، وكان لها دور جوهري في تطوير عدد من المشاريع الحيوية بمدينة الرياض.

وتسعى الشركة إلى أن يكون لها دور فعال في رفع كفاءة جودة الحياة للمواطن والمساهمة في تحقيق استراتيجية مدينة الرياض والتي من المتوقع أن ترفع من عدد سكان المدينة إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة خلال السنوات العشر القادمة، بالإضافة لتوجهها بالاستثمار في المدن الرئيسية الأخرى في المملكة.

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