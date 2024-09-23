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رئيس "السعودي للشراكات الدولية": يوم الوطن في ظل "الرؤية" حافز لنقلة تنموية

رفع التهاني إلى القيادة وأكد نبل رسالة المملكة في إكمال مسيرة "المؤسس"

رفع الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - ولحكومة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وقال في كلمة له بهذه المناسبة: "يشرفني أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، وإلى الشعب السعودي الأصيل، أسمى آيات التهاني، وصادق التبريكات"، داعيًا الله عز وجل أن يُديم على بلادنا الأمن والرخاء والازدهار، وأن تكون هذه الذكرى العزيزة حافزًا لنا كي نواصل تنميتنا الوطنية الشاملة، في ظل رؤية طموحة تُسهم -بإذن الله- في إحداث نقلة نوعية على شتى المسارات التنموية في أرجاء الوطن.

وأكد "الصقير" أن الاحتفاء باليوم الوطني هو تأكيد لنبل رسالتنا في إكمال مسيرة مؤسس دولتنا الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - ، لأن المكتسب عظيم، والمهمة أن نعيش الهمة حتى القمة.

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رئيس "السعودي للشراكات الدولية": يوم الوطن في ظل "الرؤية" حافز لنقلة تنموية
سبق

رفع الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - ولحكومة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وقال في كلمة له بهذه المناسبة: "يشرفني أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، وإلى الشعب السعودي الأصيل، أسمى آيات التهاني، وصادق التبريكات"، داعيًا الله عز وجل أن يُديم على بلادنا الأمن والرخاء والازدهار، وأن تكون هذه الذكرى العزيزة حافزًا لنا كي نواصل تنميتنا الوطنية الشاملة، في ظل رؤية طموحة تُسهم -بإذن الله- في إحداث نقلة نوعية على شتى المسارات التنموية في أرجاء الوطن.

وأكد "الصقير" أن الاحتفاء باليوم الوطني هو تأكيد لنبل رسالتنا في إكمال مسيرة مؤسس دولتنا الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - ، لأن المكتسب عظيم، والمهمة أن نعيش الهمة حتى القمة.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
11:56 AM

رئيس "السعودي للشراكات الدولية": يوم الوطن في ظل "الرؤية" حافز لنقلة تنموية

رفع التهاني إلى القيادة وأكد نبل رسالة المملكة في إكمال مسيرة "المؤسس"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - ولحكومة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وقال في كلمة له بهذه المناسبة: "يشرفني أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، وإلى الشعب السعودي الأصيل، أسمى آيات التهاني، وصادق التبريكات"، داعيًا الله عز وجل أن يُديم على بلادنا الأمن والرخاء والازدهار، وأن تكون هذه الذكرى العزيزة حافزًا لنا كي نواصل تنميتنا الوطنية الشاملة، في ظل رؤية طموحة تُسهم -بإذن الله- في إحداث نقلة نوعية على شتى المسارات التنموية في أرجاء الوطن.

وأكد "الصقير" أن الاحتفاء باليوم الوطني هو تأكيد لنبل رسالتنا في إكمال مسيرة مؤسس دولتنا الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - ، لأن المكتسب عظيم، والمهمة أن نعيش الهمة حتى القمة.

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