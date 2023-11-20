تسلّم الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، موقع حادث حريق اندلع بأحد الأسواق التجارية جنوب محافظة جدة، بينما تنتهي إجراءات التحقيق، فيما سيطرت الفرق على النيران دون حدوث إصابات. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت ظهر اليوم حادث حريق بسوق الأهدل جنوب المحافظة. وأضاف: انتقلت فرق الإطفاء والإنقاذ والفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث، بعد بلاغ تلقّاه مركز العمليات الأمنية الموحّدة بمنطقة مكة المكرمة، وقامت الفرق بحماية المحالّ التجارية والمستودعات المحاذية للحريق للحد من تمدّده ومحاصرته. وأردف "سرحان": اتضح أن النيران اندلعت في مستودع مقسم إلى قسمين ومسقوف بالصاج الحديدي، يحتوي على أخشاب وغرف نوم وكميات من الإسفنج؛ مما تسبب في تصاعد سحب دخان كثيفة نتيجة المواد المحترقة. وتابع: فتحت فرق الإنقاذ أبواب المستودع المغلقة، وتدخّلت المعدّات الثقيلة التابعة للدفاع المدني لتسهيل دخول فرق الإطفاء إلى عمق المستودع المحترق رغم كثافة الأدخنة التي تحد من مدى الرؤية؛ حيث استطاع أفراد الإطفاء الوصول لمصادر اللهب والتعامل معها. وقال المتحدث: عملت فرق أخرى على مباشرة الحادث من الخارج، فيما بقيت بعض الفرق لمنع امتداد النيران إلى المحلات والمستودعات المجاورة. وأضاف: طوقت الفرق الموقع، وتسلمت الجهات المعنية الموقع لحين حضور شرطة محافظة جدة والأدلة الجنائية وخبير الحرائق. وقد باشرت الحادث مجموعة من الجهات المساندة للدفاع المدني؛ مثل الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والمرور وشركة الكهرباء وأمانة محافظة جدة وفرق من المتطوعين.

"المدني" يسيطر على حريق بسوق تجاري جنوب جدة.. ولا إصابات عبدالله الراجحي سبق 2019-11-20 تسلّم الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، موقع حادث حريق اندلع بأحد الأسواق التجارية جنوب محافظة جدة، بينما تنتهي إجراءات التحقيق، فيما سيطرت الفرق على النيران دون حدوث إصابات.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت ظهر اليوم حادث حريق بسوق الأهدل جنوب المحافظة.



وأضاف: انتقلت فرق الإطفاء والإنقاذ والفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث، بعد بلاغ تلقّاه مركز العمليات الأمنية الموحّدة بمنطقة مكة المكرمة، وقامت الفرق بحماية المحالّ التجارية والمستودعات المحاذية للحريق للحد من تمدّده ومحاصرته.



وأردف "سرحان": اتضح أن النيران اندلعت في مستودع مقسم إلى قسمين ومسقوف بالصاج الحديدي، يحتوي على أخشاب وغرف نوم وكميات من الإسفنج؛ مما تسبب في تصاعد سحب دخان كثيفة نتيجة المواد المحترقة.



وتابع: فتحت فرق الإنقاذ أبواب المستودع المغلقة، وتدخّلت المعدّات الثقيلة التابعة للدفاع المدني لتسهيل دخول فرق الإطفاء إلى عمق المستودع المحترق رغم كثافة الأدخنة التي تحد من مدى الرؤية؛ حيث استطاع أفراد الإطفاء الوصول لمصادر اللهب والتعامل معها.



وقال المتحدث: عملت فرق أخرى على مباشرة الحادث من الخارج، فيما بقيت بعض الفرق لمنع امتداد النيران إلى المحلات والمستودعات المجاورة.



وأضاف: طوقت الفرق الموقع، وتسلمت الجهات المعنية الموقع لحين حضور شرطة محافظة جدة والأدلة الجنائية وخبير الحرائق.



وقد باشرت الحادث مجموعة من الجهات المساندة للدفاع المدني؛ مثل الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والمرور وشركة الكهرباء وأمانة محافظة جدة وفرق من المتطوعين.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441 05:05 PM

"المدني" يسيطر على حريق بسوق تجاري جنوب جدة.. ولا إصابات الفرق استطاعت إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المواقع المجاورة





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تسلّم الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، موقع حادث حريق اندلع بأحد الأسواق التجارية جنوب محافظة جدة، بينما تنتهي إجراءات التحقيق، فيما سيطرت الفرق على النيران دون حدوث إصابات.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت ظهر اليوم حادث حريق بسوق الأهدل جنوب المحافظة.



وأضاف: انتقلت فرق الإطفاء والإنقاذ والفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث، بعد بلاغ تلقّاه مركز العمليات الأمنية الموحّدة بمنطقة مكة المكرمة، وقامت الفرق بحماية المحالّ التجارية والمستودعات المحاذية للحريق للحد من تمدّده ومحاصرته.



وأردف "سرحان": اتضح أن النيران اندلعت في مستودع مقسم إلى قسمين ومسقوف بالصاج الحديدي، يحتوي على أخشاب وغرف نوم وكميات من الإسفنج؛ مما تسبب في تصاعد سحب دخان كثيفة نتيجة المواد المحترقة.



وتابع: فتحت فرق الإنقاذ أبواب المستودع المغلقة، وتدخّلت المعدّات الثقيلة التابعة للدفاع المدني لتسهيل دخول فرق الإطفاء إلى عمق المستودع المحترق رغم كثافة الأدخنة التي تحد من مدى الرؤية؛ حيث استطاع أفراد الإطفاء الوصول لمصادر اللهب والتعامل معها.



وقال المتحدث: عملت فرق أخرى على مباشرة الحادث من الخارج، فيما بقيت بعض الفرق لمنع امتداد النيران إلى المحلات والمستودعات المجاورة.



وأضاف: طوقت الفرق الموقع، وتسلمت الجهات المعنية الموقع لحين حضور شرطة محافظة جدة والأدلة الجنائية وخبير الحرائق.



وقد باشرت الحادث مجموعة من الجهات المساندة للدفاع المدني؛ مثل الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والمرور وشركة الكهرباء وأمانة محافظة جدة وفرق من المتطوعين.