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تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون بسبب "كورونا"

قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة نيوكاسل ومستضيفه ساوثهامبتون بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في صفوف الضيوف.

قالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في بيان، اليوم الجمعة: إنها قررت تأجيل مباراة ساوثهامبتون وضيفه نيوكاسل يونايتد المجدولة بعد غد الأحد، وذلك بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا والإصابات في صفوف نيوكاسل.

وكانت المباراة مقررة الأحد 2 يناير المقبل وتم تأجيلها بشكل رسمي بسبب تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى الإصابات العضلية في صفوف نيوكاسل يونايتد وعدم توفر العدد الكافي من اللاعبين، وهي المباراة الثانية تواليًا التي تتأجل لنيوكاسل يونايتد بعد مباراة إيفرتون.

وستكون هذه المباراة رقم 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تؤجل بسبب تفشي كورونا والإصابات خلال الشهر الجاري.

وأضاف بيان الرابطة: "وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل؛ لأن النادي لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة "وهو 13 لاعبًا، إلى جانب حارس مرمى واحد".

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ19 قبل الأخير بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 نقطة من 19 مباراة وبفارق نقطتين عن منطقة الأمان، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز 13 برصيد 21 نقطة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون بسبب "كورونا"
سبق

قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة نيوكاسل ومستضيفه ساوثهامبتون بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في صفوف الضيوف.

قالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في بيان، اليوم الجمعة: إنها قررت تأجيل مباراة ساوثهامبتون وضيفه نيوكاسل يونايتد المجدولة بعد غد الأحد، وذلك بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا والإصابات في صفوف نيوكاسل.

وكانت المباراة مقررة الأحد 2 يناير المقبل وتم تأجيلها بشكل رسمي بسبب تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى الإصابات العضلية في صفوف نيوكاسل يونايتد وعدم توفر العدد الكافي من اللاعبين، وهي المباراة الثانية تواليًا التي تتأجل لنيوكاسل يونايتد بعد مباراة إيفرتون.

وستكون هذه المباراة رقم 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تؤجل بسبب تفشي كورونا والإصابات خلال الشهر الجاري.

وأضاف بيان الرابطة: "وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل؛ لأن النادي لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة "وهو 13 لاعبًا، إلى جانب حارس مرمى واحد".

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ19 قبل الأخير بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 نقطة من 19 مباراة وبفارق نقطتين عن منطقة الأمان، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز 13 برصيد 21 نقطة.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
06:34 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:05 AM

تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون بسبب "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة نيوكاسل ومستضيفه ساوثهامبتون بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في صفوف الضيوف.

قالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في بيان، اليوم الجمعة: إنها قررت تأجيل مباراة ساوثهامبتون وضيفه نيوكاسل يونايتد المجدولة بعد غد الأحد، وذلك بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا والإصابات في صفوف نيوكاسل.

وكانت المباراة مقررة الأحد 2 يناير المقبل وتم تأجيلها بشكل رسمي بسبب تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى الإصابات العضلية في صفوف نيوكاسل يونايتد وعدم توفر العدد الكافي من اللاعبين، وهي المباراة الثانية تواليًا التي تتأجل لنيوكاسل يونايتد بعد مباراة إيفرتون.

وستكون هذه المباراة رقم 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تؤجل بسبب تفشي كورونا والإصابات خلال الشهر الجاري.

وأضاف بيان الرابطة: "وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل؛ لأن النادي لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة "وهو 13 لاعبًا، إلى جانب حارس مرمى واحد".

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ19 قبل الأخير بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 نقطة من 19 مباراة وبفارق نقطتين عن منطقة الأمان، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز 13 برصيد 21 نقطة.

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