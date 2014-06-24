النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1255 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1247 خلال الـ24 ساعة الماضية

"أجواء لاهبة مرهقة".. حرارة الـ50 تضرب هذه المناطق وهنا موعدها

تحذيرات بينها عدم التعرض الطويل للشمس أو ترك الأطفال داخل المركبة

حذرت مراكز الأرصاد والتنبؤات الجوية من ارتفاعات إضافية على درجات الحرارة يتركز تأثيرها على المنطقة الشرقية وحفر الباطن ابتداءً من مطلع الأسبوع القادم، بحيث تسود أجواء لاهبة شديدة الحرارة ومرهقة بشكل كبير، تشمل عموم الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وحفر الباطن.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن تهُب على منطقة حفر الباطن رياح غربية جافة شديدة الحرارة قادمة من مناطق صحراوية، ترفع درجات الحرارة لمستويات تلامس حاجز الـ 50 درجة مئوية، وبالتالي تسود أجواء حارة ومرهقة.

وتتأثر الإحساء بهبوب رياح شمالية إلى شمالية شرقية، ذات درجات حرارة مرتفعة يُتوقع أن تُقارب الـ 50 مئوية يومي السبت والأحد، كذلك الحال في عُموم الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية.

وبناءً على الحرارة المتوقعة، يجب التنويه إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية للوقاية من ضربات الشمس ومخاطر الإجهاد الحراري، من خلال عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة والعصر، وشرب كميات كافية من المياه لترطيب الجسم وتعويض نقص السوائل الناتج عن التعرق، وعدم ترك الأطفال داخل المركبة؛ نظراً للتخزين الحراري الكبير والهائل داخل المركبات.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أجواء لاهبة مرهقة".. حرارة الـ50 تضرب هذه المناطق وهنا موعدها
سبق

حذرت مراكز الأرصاد والتنبؤات الجوية من ارتفاعات إضافية على درجات الحرارة يتركز تأثيرها على المنطقة الشرقية وحفر الباطن ابتداءً من مطلع الأسبوع القادم، بحيث تسود أجواء لاهبة شديدة الحرارة ومرهقة بشكل كبير، تشمل عموم الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وحفر الباطن.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن تهُب على منطقة حفر الباطن رياح غربية جافة شديدة الحرارة قادمة من مناطق صحراوية، ترفع درجات الحرارة لمستويات تلامس حاجز الـ 50 درجة مئوية، وبالتالي تسود أجواء حارة ومرهقة.

وتتأثر الإحساء بهبوب رياح شمالية إلى شمالية شرقية، ذات درجات حرارة مرتفعة يُتوقع أن تُقارب الـ 50 مئوية يومي السبت والأحد، كذلك الحال في عُموم الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية.

وبناءً على الحرارة المتوقعة، يجب التنويه إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية للوقاية من ضربات الشمس ومخاطر الإجهاد الحراري، من خلال عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة والعصر، وشرب كميات كافية من المياه لترطيب الجسم وتعويض نقص السوائل الناتج عن التعرق، وعدم ترك الأطفال داخل المركبة؛ نظراً للتخزين الحراري الكبير والهائل داخل المركبات.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
01:18 PM

"أجواء لاهبة مرهقة".. حرارة الـ50 تضرب هذه المناطق وهنا موعدها

تحذيرات بينها عدم التعرض الطويل للشمس أو ترك الأطفال داخل المركبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
7,729

حذرت مراكز الأرصاد والتنبؤات الجوية من ارتفاعات إضافية على درجات الحرارة يتركز تأثيرها على المنطقة الشرقية وحفر الباطن ابتداءً من مطلع الأسبوع القادم، بحيث تسود أجواء لاهبة شديدة الحرارة ومرهقة بشكل كبير، تشمل عموم الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وحفر الباطن.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "طقس العرب"، يُتوقع أن تهُب على منطقة حفر الباطن رياح غربية جافة شديدة الحرارة قادمة من مناطق صحراوية، ترفع درجات الحرارة لمستويات تلامس حاجز الـ 50 درجة مئوية، وبالتالي تسود أجواء حارة ومرهقة.

وتتأثر الإحساء بهبوب رياح شمالية إلى شمالية شرقية، ذات درجات حرارة مرتفعة يُتوقع أن تُقارب الـ 50 مئوية يومي السبت والأحد، كذلك الحال في عُموم الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية.

وبناءً على الحرارة المتوقعة، يجب التنويه إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية للوقاية من ضربات الشمس ومخاطر الإجهاد الحراري، من خلال عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة والعصر، وشرب كميات كافية من المياه لترطيب الجسم وتعويض نقص السوائل الناتج عن التعرق، وعدم ترك الأطفال داخل المركبة؛ نظراً للتخزين الحراري الكبير والهائل داخل المركبات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,777
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,217
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,420
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,988

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة