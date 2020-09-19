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الولايات المتحدة تسجِّل 49.575 إصابة جديدة و983 وفاة بكورونا

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6.706.374 والوفيات 198.099 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 49.575 إصابة مؤكدة، و983حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.706.374 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198.099 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجِّل 49.575 إصابة جديدة و983 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 49.575 إصابة مؤكدة، و983حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.706.374 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198.099 حالة وفاة.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
11:08 PM

الولايات المتحدة تسجِّل 49.575 إصابة جديدة و983 وفاة بكورونا

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6.706.374 والوفيات 198.099 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 49.575 إصابة مؤكدة، و983حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.706.374 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198.099 حالة وفاة.

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