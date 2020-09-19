ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.706.374 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198.099 حالة وفاة.

الولايات المتحدة تسجِّل 49.575 إصابة جديدة و983 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-19 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 49.575 إصابة مؤكدة، و983حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.706.374 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198.099 حالة وفاة.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 11:08 PM

الولايات المتحدة تسجِّل 49.575 إصابة جديدة و983 وفاة بكورونا ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6.706.374 والوفيات 198.099 شخصًا





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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 49.575 إصابة مؤكدة، و983حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.706.374 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198.099 حالة وفاة.