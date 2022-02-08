النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبر ورشة عمل.. "الحياة الفطرية" تناقش إيجاد حلول لتزايد قرود البابون

يستهدف ست مناطقٍ: مكة.. المدينة المنورة.. الباحة وعسير.. جازان ونجران

نظَّم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالرياض اليوم، ورشة عمل بعنوان: تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون.. تحديد المشكلات وأفضل الحلول"، التي ينفِّذها المركز بمشاركة عدد من الجهات، وذلك خلال المدة من يناير 2022م إلى يونيو 2023، ويستهدف ستَّ مناطقٍ، وهي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران.

وانطلقت الورشة بكلمة للرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، تحدث فيها رؤية المركز التي تَتَمثَّل في: حياة فطرية، وتنوع أحيائي، ونُظُمٍ بيئية برية وبحرية مزدهرة ومستدامة، مشيراً إلى رسالة المركز التي تُعنى بالحفاظ على الحياة الفطرية، والتَّنوع الأحيائي، والنُّظُم البيئية وتنميتها من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في برامج شاملة وفاعلة لتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.

وقدَّم الدكتور قربان، عرضاً عن مشروع تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون، مُعدِّداً المشكلات التي تُسببها قرود البابون للإنسان والزراعة، موضحاً أنَّ أهداف المشروع تتمثل في حصر أعداد قرود البابون، وتقييم آثارها السلبية الناجمة عن تزايدها، وتقديم الحلول والبدائل المناسبة للحدِّ من المشكلة، وتقييم الأضرار البيئية على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وتقييم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دراسة الأعداد المناسبة لقرود البابون في البيئات المختلفة خلال النَّمذجة الإلكترونية، مشيراً إلى وجود العديد من الإجراءات الموازية أثناء سير المشروع الذي يمتد لـ18 شهراً.

من جانبها استعرضت رئيس الفريق العلمي للمشروع الدكتورة باولا بيبسورث مراحلَ المشروعِ، التي تَتَمثَّل في إعداد منهجية الدراسة وتفعيلها والتحضير للبدء بتنفيذ البرنامج، إلى جانب الإجراءات التَّنفيذية، والقيام بالإجراءات الموازية أثناء الدِّراسة، موضحةً أنَّه سيتم تفعيلُ مخرجات الدِّراسة وتجربة الحلول على منطقتين (زراعية وسكنية)، يتم بعدها تقييم النتائج، مشيرةً إلى أهمية تفعيل الإجراءات الموازية أثناء مراحل المشروع، ومُتمَنِّيةً من الجميع التَّعاون لإنجاح هذا المشروع الكبير والمهم.

بعدها عُقِدت جلسةُ مناقشة الإجراءات الموازية وجلسة أخرى لمناقشة التَّعاون المشترك وآليات العمل بين الجهات ذات العلاقة بالمشروع.

يذكر أنَّ المشروع يُقام بإسهام 14 جهة وهي: إمارات المناطق الست، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للترفيه والسّودة للتطوير، وصندوق الاستثمارات العامة، ومُدُن، وهيئة تطوير المناطق.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالرياض قرود البابون

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عبر ورشة عمل.. "الحياة الفطرية" تناقش إيجاد حلول لتزايد قرود البابون
سبق

نظَّم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالرياض اليوم، ورشة عمل بعنوان: تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون.. تحديد المشكلات وأفضل الحلول"، التي ينفِّذها المركز بمشاركة عدد من الجهات، وذلك خلال المدة من يناير 2022م إلى يونيو 2023، ويستهدف ستَّ مناطقٍ، وهي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران.

وانطلقت الورشة بكلمة للرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، تحدث فيها رؤية المركز التي تَتَمثَّل في: حياة فطرية، وتنوع أحيائي، ونُظُمٍ بيئية برية وبحرية مزدهرة ومستدامة، مشيراً إلى رسالة المركز التي تُعنى بالحفاظ على الحياة الفطرية، والتَّنوع الأحيائي، والنُّظُم البيئية وتنميتها من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في برامج شاملة وفاعلة لتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.

وقدَّم الدكتور قربان، عرضاً عن مشروع تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون، مُعدِّداً المشكلات التي تُسببها قرود البابون للإنسان والزراعة، موضحاً أنَّ أهداف المشروع تتمثل في حصر أعداد قرود البابون، وتقييم آثارها السلبية الناجمة عن تزايدها، وتقديم الحلول والبدائل المناسبة للحدِّ من المشكلة، وتقييم الأضرار البيئية على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وتقييم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دراسة الأعداد المناسبة لقرود البابون في البيئات المختلفة خلال النَّمذجة الإلكترونية، مشيراً إلى وجود العديد من الإجراءات الموازية أثناء سير المشروع الذي يمتد لـ18 شهراً.

من جانبها استعرضت رئيس الفريق العلمي للمشروع الدكتورة باولا بيبسورث مراحلَ المشروعِ، التي تَتَمثَّل في إعداد منهجية الدراسة وتفعيلها والتحضير للبدء بتنفيذ البرنامج، إلى جانب الإجراءات التَّنفيذية، والقيام بالإجراءات الموازية أثناء الدِّراسة، موضحةً أنَّه سيتم تفعيلُ مخرجات الدِّراسة وتجربة الحلول على منطقتين (زراعية وسكنية)، يتم بعدها تقييم النتائج، مشيرةً إلى أهمية تفعيل الإجراءات الموازية أثناء مراحل المشروع، ومُتمَنِّيةً من الجميع التَّعاون لإنجاح هذا المشروع الكبير والمهم.

بعدها عُقِدت جلسةُ مناقشة الإجراءات الموازية وجلسة أخرى لمناقشة التَّعاون المشترك وآليات العمل بين الجهات ذات العلاقة بالمشروع.

يذكر أنَّ المشروع يُقام بإسهام 14 جهة وهي: إمارات المناطق الست، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للترفيه والسّودة للتطوير، وصندوق الاستثمارات العامة، ومُدُن، وهيئة تطوير المناطق.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
06:36 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:44 PM

عبر ورشة عمل.. "الحياة الفطرية" تناقش إيجاد حلول لتزايد قرود البابون

يستهدف ست مناطقٍ: مكة.. المدينة المنورة.. الباحة وعسير.. جازان ونجران

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
637

نظَّم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالرياض اليوم، ورشة عمل بعنوان: تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون.. تحديد المشكلات وأفضل الحلول"، التي ينفِّذها المركز بمشاركة عدد من الجهات، وذلك خلال المدة من يناير 2022م إلى يونيو 2023، ويستهدف ستَّ مناطقٍ، وهي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران.

وانطلقت الورشة بكلمة للرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، تحدث فيها رؤية المركز التي تَتَمثَّل في: حياة فطرية، وتنوع أحيائي، ونُظُمٍ بيئية برية وبحرية مزدهرة ومستدامة، مشيراً إلى رسالة المركز التي تُعنى بالحفاظ على الحياة الفطرية، والتَّنوع الأحيائي، والنُّظُم البيئية وتنميتها من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في برامج شاملة وفاعلة لتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.

وقدَّم الدكتور قربان، عرضاً عن مشروع تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون، مُعدِّداً المشكلات التي تُسببها قرود البابون للإنسان والزراعة، موضحاً أنَّ أهداف المشروع تتمثل في حصر أعداد قرود البابون، وتقييم آثارها السلبية الناجمة عن تزايدها، وتقديم الحلول والبدائل المناسبة للحدِّ من المشكلة، وتقييم الأضرار البيئية على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وتقييم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دراسة الأعداد المناسبة لقرود البابون في البيئات المختلفة خلال النَّمذجة الإلكترونية، مشيراً إلى وجود العديد من الإجراءات الموازية أثناء سير المشروع الذي يمتد لـ18 شهراً.

من جانبها استعرضت رئيس الفريق العلمي للمشروع الدكتورة باولا بيبسورث مراحلَ المشروعِ، التي تَتَمثَّل في إعداد منهجية الدراسة وتفعيلها والتحضير للبدء بتنفيذ البرنامج، إلى جانب الإجراءات التَّنفيذية، والقيام بالإجراءات الموازية أثناء الدِّراسة، موضحةً أنَّه سيتم تفعيلُ مخرجات الدِّراسة وتجربة الحلول على منطقتين (زراعية وسكنية)، يتم بعدها تقييم النتائج، مشيرةً إلى أهمية تفعيل الإجراءات الموازية أثناء مراحل المشروع، ومُتمَنِّيةً من الجميع التَّعاون لإنجاح هذا المشروع الكبير والمهم.

بعدها عُقِدت جلسةُ مناقشة الإجراءات الموازية وجلسة أخرى لمناقشة التَّعاون المشترك وآليات العمل بين الجهات ذات العلاقة بالمشروع.

يذكر أنَّ المشروع يُقام بإسهام 14 جهة وهي: إمارات المناطق الست، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للترفيه والسّودة للتطوير، وصندوق الاستثمارات العامة، ومُدُن، وهيئة تطوير المناطق.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,541
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,009
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,048

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة