وزير المالية يلتقي المبعوث الأمريكي إلى اليمن

استعرض معه الجهود لدعم العمليات الإنسانية

التقى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، في مقر وزارة المالية بالرياض، أمس، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.

شهد اللقاء بحث المستجدات في اليمن، واستعراض الجهود المشتركة لدعم العمليات الإنسانية في اليمن.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة المالية والسفارة الأمريكية بالرياض.