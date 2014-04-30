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الجيش اليمني يشن عملية عسكرية جديدة ضد "القاعدة" شمالي حضرموت

لملاحقة عناصر التنظيم في المناطق الشمالية ‏بالمحافظة

بدأت قوات من الجيش اليمني، شن عملية عسكرية ضد مسلحي تنظمي القاعدة في ‏المناطق ‏الشمالية بمحافظة حضرموت.

وصرح المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام جابر، بأإنه تم إطلاق عملية الجبال السود لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في المناطق الشمالية ‏بالمحافظة. ‏

وأضاف أن العملية نفذت انتشارًا واسعًا ‏وكبيرًا في المناطق الشمالية لمحافظة حضرموت ‏الحيسر وقارة الفرس والضليعة ولبنه .

وأوضح المتحدث العسكري أن العملية جاءت عقب رصد تجمعات وتحركات أفراد القاعدة في ‏تلك ‏المناطق التي لجأ إليها التنظيم بعد تطهير مناطق ساحل حضرموت ، مبينًا أن ‏عناصر ‏التنظيم الإرهابي استخدمت تلك المناطق ممرات لها خلال الفترة الماضية لتنفيذ ‏أعمال ‏إرهابية لها وآخرها عملية حجر التي قُتل فيها عشرة جنود في نهاية مارس الماضي .

ويأتي إطلاق العملية بعد أربعة أيام على احتفال السُلطات المحلية بالذكرى السنوية الثانية ‏لتحرير مدينة ‏المكلا من مسلحي القاعدة الذي يصادف الرابع والعشرين من شهر أبريل للعام ‏ألفين وستة ‏عشر.

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الجيش اليمني يشن عملية عسكرية جديدة ضد "القاعدة" شمالي حضرموت
سبق

بدأت قوات من الجيش اليمني، شن عملية عسكرية ضد مسلحي تنظمي القاعدة في ‏المناطق ‏الشمالية بمحافظة حضرموت.

وصرح المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام جابر، بأإنه تم إطلاق عملية الجبال السود لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في المناطق الشمالية ‏بالمحافظة. ‏

وأضاف أن العملية نفذت انتشارًا واسعًا ‏وكبيرًا في المناطق الشمالية لمحافظة حضرموت ‏الحيسر وقارة الفرس والضليعة ولبنه .

وأوضح المتحدث العسكري أن العملية جاءت عقب رصد تجمعات وتحركات أفراد القاعدة في ‏تلك ‏المناطق التي لجأ إليها التنظيم بعد تطهير مناطق ساحل حضرموت ، مبينًا أن ‏عناصر ‏التنظيم الإرهابي استخدمت تلك المناطق ممرات لها خلال الفترة الماضية لتنفيذ ‏أعمال ‏إرهابية لها وآخرها عملية حجر التي قُتل فيها عشرة جنود في نهاية مارس الماضي .

ويأتي إطلاق العملية بعد أربعة أيام على احتفال السُلطات المحلية بالذكرى السنوية الثانية ‏لتحرير مدينة ‏المكلا من مسلحي القاعدة الذي يصادف الرابع والعشرين من شهر أبريل للعام ‏ألفين وستة ‏عشر.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
07:08 PM

الجيش اليمني يشن عملية عسكرية جديدة ضد "القاعدة" شمالي حضرموت

لملاحقة عناصر التنظيم في المناطق الشمالية ‏بالمحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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بدأت قوات من الجيش اليمني، شن عملية عسكرية ضد مسلحي تنظمي القاعدة في ‏المناطق ‏الشمالية بمحافظة حضرموت.

وصرح المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام جابر، بأإنه تم إطلاق عملية الجبال السود لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في المناطق الشمالية ‏بالمحافظة. ‏

وأضاف أن العملية نفذت انتشارًا واسعًا ‏وكبيرًا في المناطق الشمالية لمحافظة حضرموت ‏الحيسر وقارة الفرس والضليعة ولبنه .

وأوضح المتحدث العسكري أن العملية جاءت عقب رصد تجمعات وتحركات أفراد القاعدة في ‏تلك ‏المناطق التي لجأ إليها التنظيم بعد تطهير مناطق ساحل حضرموت ، مبينًا أن ‏عناصر ‏التنظيم الإرهابي استخدمت تلك المناطق ممرات لها خلال الفترة الماضية لتنفيذ ‏أعمال ‏إرهابية لها وآخرها عملية حجر التي قُتل فيها عشرة جنود في نهاية مارس الماضي .

ويأتي إطلاق العملية بعد أربعة أيام على احتفال السُلطات المحلية بالذكرى السنوية الثانية ‏لتحرير مدينة ‏المكلا من مسلحي القاعدة الذي يصادف الرابع والعشرين من شهر أبريل للعام ‏ألفين وستة ‏عشر.

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