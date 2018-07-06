أكدت وزارة الصحة أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل حول التحويل من نظام الخدمة المدنية إلى التشغيل الذاتي والمرتبط بعدد سنوات الخدمة والإجبار على التقاعد غير صحيح، وفي حال صدرت قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
"الصحة" تنفي شائعة الإجبار على التقاعد
أكدت وزارة الصحة أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل حول التحويل من نظام الخدمة المدنية إلى التشغيل الذاتي والمرتبط بعدد سنوات الخدمة والإجبار على التقاعد غير صحيح، وفي حال صدرت قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
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"الصحة" تنفي شائعة الإجبار على التقاعدعبدالله البرقاوي سبق 2018-07-06
06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
09:28 PM
"الصحة" تنفي شائعة الإجبار على التقاعد
أكدت وزارة الصحة أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل حول التحويل من نظام الخدمة المدنية إلى التشغيل الذاتي والمرتبط بعدد سنوات الخدمة والإجبار على التقاعد غير صحيح، وفي حال صدرت قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
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