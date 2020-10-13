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"الصحة": تسجيل 474 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 500 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، تسجيل 474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 340089 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 500 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 326339 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5087 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8663 والحالات الحرجة 839 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 474 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 500 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، تسجيل 474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 340089 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 500 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 326339 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5087 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8663 والحالات الحرجة 839 حالة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
03:35 PM

"الصحة": تسجيل 474 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 500 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
24,371

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، تسجيل 474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 340089 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 500 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 326339 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5087 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8663 والحالات الحرجة 839 حالة.

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