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السديس يدشن الفيلم التعريفي لرحلة المعتمر بالمسجد الحرام

يستعرض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كوفيد 19"

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الفيلم التعريفي لرحلة المعتمر بالمسجد الحرام اليوم الخميس بمكة المكرمة.

ويستعرض الفيلم، الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كوفيد 19)، والمسارات التي يجب اتباعها من قِبَل المعتمرين.

كما يُبيّن المحذورات التي يجب تجنبها، والتقيد بالفترة الزمنية الموضحة في التصاريح، وعند وجود أي استفسار؛ بالإمكان الاتصال على الرقم (1966) على مدار (24) ساعة.

رئاسة شؤون الحرمين عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيروس كورونا الجديد

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السديس يدشن الفيلم التعريفي لرحلة المعتمر بالمسجد الحرام
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الفيلم التعريفي لرحلة المعتمر بالمسجد الحرام اليوم الخميس بمكة المكرمة.

ويستعرض الفيلم، الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كوفيد 19)، والمسارات التي يجب اتباعها من قِبَل المعتمرين.

كما يُبيّن المحذورات التي يجب تجنبها، والتقيد بالفترة الزمنية الموضحة في التصاريح، وعند وجود أي استفسار؛ بالإمكان الاتصال على الرقم (1966) على مدار (24) ساعة.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
08:46 PM

السديس يدشن الفيلم التعريفي لرحلة المعتمر بالمسجد الحرام

يستعرض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كوفيد 19"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الفيلم التعريفي لرحلة المعتمر بالمسجد الحرام اليوم الخميس بمكة المكرمة.

ويستعرض الفيلم، الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كوفيد 19)، والمسارات التي يجب اتباعها من قِبَل المعتمرين.

كما يُبيّن المحذورات التي يجب تجنبها، والتقيد بالفترة الزمنية الموضحة في التصاريح، وعند وجود أي استفسار؛ بالإمكان الاتصال على الرقم (1966) على مدار (24) ساعة.

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