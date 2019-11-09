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بالفيديو.. طلاب صغار يعبرون طريق جدة - جازان السريع معرِّضين أنفسهم للخطر

مقطع وثَّقه مواطن أمام إحدى مدارس القنفذة

صوَّر مواطن مقطع فيديو، يُظهر تعريض مجموعة من طلاب إحدى المدارس الابتدائية أنفسهم للخطر عقب خروجهم من مدرستهم، وعبورهم الطريق الدولي السريع جدة- جازان إلى الجهة المقابلة.

ولم يتبين من خلال المقطع الوجهة التي كان يقصدها الطلاب إلا أنهم غالبًا ما كانوا ينوون الذهاب لمنازلهم الواقعة في الجهة المقابلة، لكنَّ تركهم يعبرون الطريق السريع بهذا الشكل يعرِّضهم لخطر الدهس، وخصوصًا أنهم صغار السن.

الطريق الدولي السريع جدة- جازان طلاب مدرسة تعليم القنفذة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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بالفيديو.. طلاب صغار يعبرون طريق جدة - جازان السريع معرِّضين أنفسهم للخطر
سبق

صوَّر مواطن مقطع فيديو، يُظهر تعريض مجموعة من طلاب إحدى المدارس الابتدائية أنفسهم للخطر عقب خروجهم من مدرستهم، وعبورهم الطريق الدولي السريع جدة- جازان إلى الجهة المقابلة.

ولم يتبين من خلال المقطع الوجهة التي كان يقصدها الطلاب إلا أنهم غالبًا ما كانوا ينوون الذهاب لمنازلهم الواقعة في الجهة المقابلة، لكنَّ تركهم يعبرون الطريق السريع بهذا الشكل يعرِّضهم لخطر الدهس، وخصوصًا أنهم صغار السن.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
10:30 PM

بالفيديو.. طلاب صغار يعبرون طريق جدة - جازان السريع معرِّضين أنفسهم للخطر

مقطع وثَّقه مواطن أمام إحدى مدارس القنفذة

A A A
حسن العيسي - القنفذة
2
3,209

صوَّر مواطن مقطع فيديو، يُظهر تعريض مجموعة من طلاب إحدى المدارس الابتدائية أنفسهم للخطر عقب خروجهم من مدرستهم، وعبورهم الطريق الدولي السريع جدة- جازان إلى الجهة المقابلة.

ولم يتبين من خلال المقطع الوجهة التي كان يقصدها الطلاب إلا أنهم غالبًا ما كانوا ينوون الذهاب لمنازلهم الواقعة في الجهة المقابلة، لكنَّ تركهم يعبرون الطريق السريع بهذا الشكل يعرِّضهم لخطر الدهس، وخصوصًا أنهم صغار السن.

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