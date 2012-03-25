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مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية

ضمن جدول أعمال جلسته الثامنة للسنة الأولى من الدورة الرابعة

ناقش مجلس هيئة حقوق الإنسان، اليوم، "عن بُعد"، برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد، عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال جلسته الثامنة للسنة الأولى من الدورة الرابعة، وأقرّ محضر الجلسة السابقة واستعرض جدول الأعمال.

واطلع المجلس على مبادرة لجنة الحق في القضاء والعدالة الجنائية تحت عنوان "حق المرأة في الإرث"، ومبادرة لجنة الحقوق المدنية والسياسية بعنوان "مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية".

واطلع كذلك على توصيات لجنة حقوق الطفل حول ندوة "حقوق الطفل في العالم الافتراضي".

وتداول المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها ما يراه.

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مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية
سبق

ناقش مجلس هيئة حقوق الإنسان، اليوم، "عن بُعد"، برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد، عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال جلسته الثامنة للسنة الأولى من الدورة الرابعة، وأقرّ محضر الجلسة السابقة واستعرض جدول الأعمال.

واطلع المجلس على مبادرة لجنة الحق في القضاء والعدالة الجنائية تحت عنوان "حق المرأة في الإرث"، ومبادرة لجنة الحقوق المدنية والسياسية بعنوان "مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية".

واطلع كذلك على توصيات لجنة حقوق الطفل حول ندوة "حقوق الطفل في العالم الافتراضي".

وتداول المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها ما يراه.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:02 PM

مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية

ضمن جدول أعمال جلسته الثامنة للسنة الأولى من الدورة الرابعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقش مجلس هيئة حقوق الإنسان، اليوم، "عن بُعد"، برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد، عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال جلسته الثامنة للسنة الأولى من الدورة الرابعة، وأقرّ محضر الجلسة السابقة واستعرض جدول الأعمال.

واطلع المجلس على مبادرة لجنة الحق في القضاء والعدالة الجنائية تحت عنوان "حق المرأة في الإرث"، ومبادرة لجنة الحقوق المدنية والسياسية بعنوان "مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية".

واطلع كذلك على توصيات لجنة حقوق الطفل حول ندوة "حقوق الطفل في العالم الافتراضي".

وتداول المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها ما يراه.

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