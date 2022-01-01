النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 262 حالة

المكسيك تسجل 10037 إصابة جديدة بكورونا و231 بالصين

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، تسجيل 143 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد – 19" ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 299428.

وسجلت الوزارة أيضًا 10037 إصابة جديدة؛ مما يرفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و979723.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 231 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 102314.

وقالت اللجنة في بيان: إن 175 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

لقاح كورونا كورونا

الرئيسية/ محطات

اعلان
المكسيك تسجل 10037 إصابة جديدة بكورونا و231 بالصين
سبق

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، تسجيل 143 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد – 19" ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 299428.

وسجلت الوزارة أيضًا 10037 إصابة جديدة؛ مما يرفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و979723.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 231 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 102314.

وقالت اللجنة في بيان: إن 175 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:38 AM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
02:47 PM

المكسيك تسجل 10037 إصابة جديدة بكورونا و231 بالصين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
96

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، تسجيل 143 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد – 19" ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 299428.

وسجلت الوزارة أيضًا 10037 إصابة جديدة؛ مما يرفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و979723.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 231 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 102314.

وقالت اللجنة في بيان: إن 175 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,081
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,118
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة