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اختتام مسابقة "ابتكار كهاتين الأول" بـ39 فكرة نوعية تعزز خدمة اليتيم

بجوائز مالية مجموعها 9000 ريال

اختتمت مسابقة "ابتكار كهاتين الأول" التي أطلقتها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة (كهاتين) " لتعزيز ثقافة الجودة والابتكار وإذكاء روح المنافسة بين العاملين بالجمعية، تزامناً مع شهر نوفمبر (شهر الجودة)؛ حيث استقبلت الجمعية 39 فكرة نوعية تعزز الجودة والإبداع والابتكار في خدمة أيتام البلد الحرام.

وأكد مدير عام الجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحيم ناقرو أن المشاركات في مسابقة "كهاتين" جاءت على النحو التالي: 17 مشاركة من منسوبي الجمعية بفرع المدينة المنورة, و12 مشاركة من منسوبي فرع الطائف, و10 مشاركات من منسوبي فرع مكة المكرمة, مشيراً إلى أن الجمعية ستكرم ثلاثة فائزين من كل فرع من فروعها الثلاثة بجوائز مالية مجموعها 9000 ريال، 1500 ريال للأول، و1000 ريال للثاني، و500 ريال للثالث.

وأوضح الدكتور ناقرو أن الجمعية طبقت أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات في التقييم المستقاة من جائزة التميز في العمل الخيري التي تتمثل في الإبداع ومدى تميز الفكرة, ودراسة الجدوى المبدئية للفكرة وإمكانية تطبيقها والنتائج المتوقعة منها.

واختتم ناقرو حديثه بشكر العاملين في جمعية كهاتين على حرصهم في رفع مستوى جودة العمل من خلال المشاركة في هذه المسابقة التي تعزز ثقافة الابتكار والإبداع في خدمة أيتام البلد الحرام.

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اختتام مسابقة "ابتكار كهاتين الأول" بـ39 فكرة نوعية تعزز خدمة اليتيم
سبق

اختتمت مسابقة "ابتكار كهاتين الأول" التي أطلقتها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة (كهاتين) " لتعزيز ثقافة الجودة والابتكار وإذكاء روح المنافسة بين العاملين بالجمعية، تزامناً مع شهر نوفمبر (شهر الجودة)؛ حيث استقبلت الجمعية 39 فكرة نوعية تعزز الجودة والإبداع والابتكار في خدمة أيتام البلد الحرام.

وأكد مدير عام الجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحيم ناقرو أن المشاركات في مسابقة "كهاتين" جاءت على النحو التالي: 17 مشاركة من منسوبي الجمعية بفرع المدينة المنورة, و12 مشاركة من منسوبي فرع الطائف, و10 مشاركات من منسوبي فرع مكة المكرمة, مشيراً إلى أن الجمعية ستكرم ثلاثة فائزين من كل فرع من فروعها الثلاثة بجوائز مالية مجموعها 9000 ريال، 1500 ريال للأول، و1000 ريال للثاني، و500 ريال للثالث.

وأوضح الدكتور ناقرو أن الجمعية طبقت أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات في التقييم المستقاة من جائزة التميز في العمل الخيري التي تتمثل في الإبداع ومدى تميز الفكرة, ودراسة الجدوى المبدئية للفكرة وإمكانية تطبيقها والنتائج المتوقعة منها.

واختتم ناقرو حديثه بشكر العاملين في جمعية كهاتين على حرصهم في رفع مستوى جودة العمل من خلال المشاركة في هذه المسابقة التي تعزز ثقافة الابتكار والإبداع في خدمة أيتام البلد الحرام.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
04:27 PM

اختتام مسابقة "ابتكار كهاتين الأول" بـ39 فكرة نوعية تعزز خدمة اليتيم

بجوائز مالية مجموعها 9000 ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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اختتمت مسابقة "ابتكار كهاتين الأول" التي أطلقتها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة (كهاتين) " لتعزيز ثقافة الجودة والابتكار وإذكاء روح المنافسة بين العاملين بالجمعية، تزامناً مع شهر نوفمبر (شهر الجودة)؛ حيث استقبلت الجمعية 39 فكرة نوعية تعزز الجودة والإبداع والابتكار في خدمة أيتام البلد الحرام.

وأكد مدير عام الجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحيم ناقرو أن المشاركات في مسابقة "كهاتين" جاءت على النحو التالي: 17 مشاركة من منسوبي الجمعية بفرع المدينة المنورة, و12 مشاركة من منسوبي فرع الطائف, و10 مشاركات من منسوبي فرع مكة المكرمة, مشيراً إلى أن الجمعية ستكرم ثلاثة فائزين من كل فرع من فروعها الثلاثة بجوائز مالية مجموعها 9000 ريال، 1500 ريال للأول، و1000 ريال للثاني، و500 ريال للثالث.

وأوضح الدكتور ناقرو أن الجمعية طبقت أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات في التقييم المستقاة من جائزة التميز في العمل الخيري التي تتمثل في الإبداع ومدى تميز الفكرة, ودراسة الجدوى المبدئية للفكرة وإمكانية تطبيقها والنتائج المتوقعة منها.

واختتم ناقرو حديثه بشكر العاملين في جمعية كهاتين على حرصهم في رفع مستوى جودة العمل من خلال المشاركة في هذه المسابقة التي تعزز ثقافة الابتكار والإبداع في خدمة أيتام البلد الحرام.

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