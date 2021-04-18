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"الصحة": تسجيل 916 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 907 خلال الـ24 ساعة الماضية

"عبدالله الطبية" بمكة المكرمة تفعّل عمليات اليوم الواحد لمرضى القلب

أجرت 20 جراحة ما بين توصيل للشرايين واستبدال وإصلاح صمامات

‬فعّلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة إجراء التنويم بنفس يوم العمليات وفقاً لتوصيات لجنة التعافي، ويأتي ذلك ضمن خططها الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، ولرفع الطاقة الاستيعابية للسرر ولتقليل فترة بقاء المريض لحمايته من نقل العدوى.

وتفصيلاً، يتم معاينة المرضى في عيادة محددة لجراحة القلب قبل موعد يوم الجراحة، بحيث يتم إعداد المرضى بالكامل وتصنيفهم في قوائم محددة، ليتم بعد ذلك قبولهم في نفس يوم الجراحة وفقًا لحالات معينة، وقد انعكس ذلك إيجاباً وأدى لانخفاض ملحوظ في مدة الإقامة في المستشفى، وتجويد استخدام الموارد وتقليل الهدر ورفع الطاقة الاستيعابية حيث أجريت أكثر من 20 حالة لمرضى القلب ما بين توصيل للشرايين وحالات استبدال وإصلاح لصمامات القلب تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

فيما تقوم "عبدالله الطبية" بمتابعة المرضى بعد ذلك من خلال العيادات الافتراضية وكذلك ايصال الادوية لهم إلى منازلهم من خلال شركات شحن معتمده بداخل وخارج مكة المكرمة، ضمن خدماتها النوعية لتحسين وتجويد تجربة المريض.

يشار إلى أن مدينة الملك عبدالله الطبية تعد الرائدة والأولى في تفعيل برنامج جراحة اليوم الواحد في جراحة القلب على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

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"عبدالله الطبية" بمكة المكرمة تفعّل عمليات اليوم الواحد لمرضى القلب
سبق

‬فعّلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة إجراء التنويم بنفس يوم العمليات وفقاً لتوصيات لجنة التعافي، ويأتي ذلك ضمن خططها الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، ولرفع الطاقة الاستيعابية للسرر ولتقليل فترة بقاء المريض لحمايته من نقل العدوى.

وتفصيلاً، يتم معاينة المرضى في عيادة محددة لجراحة القلب قبل موعد يوم الجراحة، بحيث يتم إعداد المرضى بالكامل وتصنيفهم في قوائم محددة، ليتم بعد ذلك قبولهم في نفس يوم الجراحة وفقًا لحالات معينة، وقد انعكس ذلك إيجاباً وأدى لانخفاض ملحوظ في مدة الإقامة في المستشفى، وتجويد استخدام الموارد وتقليل الهدر ورفع الطاقة الاستيعابية حيث أجريت أكثر من 20 حالة لمرضى القلب ما بين توصيل للشرايين وحالات استبدال وإصلاح لصمامات القلب تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

فيما تقوم "عبدالله الطبية" بمتابعة المرضى بعد ذلك من خلال العيادات الافتراضية وكذلك ايصال الادوية لهم إلى منازلهم من خلال شركات شحن معتمده بداخل وخارج مكة المكرمة، ضمن خدماتها النوعية لتحسين وتجويد تجربة المريض.

يشار إلى أن مدينة الملك عبدالله الطبية تعد الرائدة والأولى في تفعيل برنامج جراحة اليوم الواحد في جراحة القلب على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
03:49 PM

"عبدالله الطبية" بمكة المكرمة تفعّل عمليات اليوم الواحد لمرضى القلب

أجرت 20 جراحة ما بين توصيل للشرايين واستبدال وإصلاح صمامات

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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462

‬فعّلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة إجراء التنويم بنفس يوم العمليات وفقاً لتوصيات لجنة التعافي، ويأتي ذلك ضمن خططها الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، ولرفع الطاقة الاستيعابية للسرر ولتقليل فترة بقاء المريض لحمايته من نقل العدوى.

وتفصيلاً، يتم معاينة المرضى في عيادة محددة لجراحة القلب قبل موعد يوم الجراحة، بحيث يتم إعداد المرضى بالكامل وتصنيفهم في قوائم محددة، ليتم بعد ذلك قبولهم في نفس يوم الجراحة وفقًا لحالات معينة، وقد انعكس ذلك إيجاباً وأدى لانخفاض ملحوظ في مدة الإقامة في المستشفى، وتجويد استخدام الموارد وتقليل الهدر ورفع الطاقة الاستيعابية حيث أجريت أكثر من 20 حالة لمرضى القلب ما بين توصيل للشرايين وحالات استبدال وإصلاح لصمامات القلب تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.

فيما تقوم "عبدالله الطبية" بمتابعة المرضى بعد ذلك من خلال العيادات الافتراضية وكذلك ايصال الادوية لهم إلى منازلهم من خلال شركات شحن معتمده بداخل وخارج مكة المكرمة، ضمن خدماتها النوعية لتحسين وتجويد تجربة المريض.

يشار إلى أن مدينة الملك عبدالله الطبية تعد الرائدة والأولى في تفعيل برنامج جراحة اليوم الواحد في جراحة القلب على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

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