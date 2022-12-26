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عطاءات السعودية.. أكثر من 26 ألف مستفيد من مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. خلال أسبوع واحد

واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظات: (عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب) تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ26.191 مستفيدًا خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021م.

وجرى فرز 5.486 طفلًا، وتقديم العلاج لـ217 طفلًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 407 حالات من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ1.137 طفلًا لوقايتهم من سوء التغذية؛ فيما جرى فرز 3.006 مستفيدات من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ686 مستفيدة؛ فيما حصلت 2.152 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، كما استفادت 10.670 مراجعة من أنشطة التوعية، و2.430 امرأة من ركن المشورة.

يأتي ذلك امتدادًا لدور المملكة الإنساني ممثلةً في المركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن، والأمهات الحوامل والمرضعات، استشعارًا بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق والوقوف معه للتخفيف من معاناته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عطاءات السعودية.. أكثر من 26 ألف مستفيد من مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات
سبق

واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظات: (عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب) تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ26.191 مستفيدًا خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021م.

وجرى فرز 5.486 طفلًا، وتقديم العلاج لـ217 طفلًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 407 حالات من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ1.137 طفلًا لوقايتهم من سوء التغذية؛ فيما جرى فرز 3.006 مستفيدات من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ686 مستفيدة؛ فيما حصلت 2.152 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، كما استفادت 10.670 مراجعة من أنشطة التوعية، و2.430 امرأة من ركن المشورة.

يأتي ذلك امتدادًا لدور المملكة الإنساني ممثلةً في المركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن، والأمهات الحوامل والمرضعات، استشعارًا بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق والوقوف معه للتخفيف من معاناته.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
05:25 PM

عطاءات السعودية.. أكثر من 26 ألف مستفيد من مشروع دعم التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. خلال أسبوع واحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظات: (عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب) تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ26.191 مستفيدًا خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021م.

وجرى فرز 5.486 طفلًا، وتقديم العلاج لـ217 طفلًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 407 حالات من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ1.137 طفلًا لوقايتهم من سوء التغذية؛ فيما جرى فرز 3.006 مستفيدات من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ686 مستفيدة؛ فيما حصلت 2.152 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، كما استفادت 10.670 مراجعة من أنشطة التوعية، و2.430 امرأة من ركن المشورة.

يأتي ذلك امتدادًا لدور المملكة الإنساني ممثلةً في المركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن، والأمهات الحوامل والمرضعات، استشعارًا بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق والوقوف معه للتخفيف من معاناته.

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