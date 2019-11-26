النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مغامر أمريكي يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا بمعرض الرياض للسيارات

وصل إلى ٢٧.١٢ متر من خلال المدفع البشري

حقق المغامر الأمريكي ديفيد سميث جونيور مساء اليوم رقمًا قياسيًّا جديدًا في معرض الرياض للسيارات؛ وذلك إثر وصوله إلى ٢٧.١٢ متر من خلال المدفع البشري، وسط حضور ومتابعة الكثير من الزوار الذين حضروا بكثرة في مدرجات المعرض.

وتم تسجيل الرقم الجديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ ليصبح أحد الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في معرض الرياض للسيارات.

ويمارس ديفيد تلك المغامرة منذ 22 سنة، وأداها أكثر من ثمانية آلاف مرة في 15 دولة، ويعتبر من الجيل الثاني الذي يؤديها في عائلته.

ويحفل معرض الرياض للسيارات بالكثير من الفعاليات المثيرة التي تواكب شغف عشاق رياضة السيارات، كسباق المحاكاة، ومعرض فيراري، وMonster Jam، و Police Academy.

مغامر أمريكي معرض الرياض للسيارات المدفع البشري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مغامر أمريكي يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا بمعرض الرياض للسيارات
سبق

حقق المغامر الأمريكي ديفيد سميث جونيور مساء اليوم رقمًا قياسيًّا جديدًا في معرض الرياض للسيارات؛ وذلك إثر وصوله إلى ٢٧.١٢ متر من خلال المدفع البشري، وسط حضور ومتابعة الكثير من الزوار الذين حضروا بكثرة في مدرجات المعرض.

وتم تسجيل الرقم الجديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ ليصبح أحد الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في معرض الرياض للسيارات.

ويمارس ديفيد تلك المغامرة منذ 22 سنة، وأداها أكثر من ثمانية آلاف مرة في 15 دولة، ويعتبر من الجيل الثاني الذي يؤديها في عائلته.

ويحفل معرض الرياض للسيارات بالكثير من الفعاليات المثيرة التي تواكب شغف عشاق رياضة السيارات، كسباق المحاكاة، ومعرض فيراري، وMonster Jam، و Police Academy.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
08:28 PM

مغامر أمريكي يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا بمعرض الرياض للسيارات

وصل إلى ٢٧.١٢ متر من خلال المدفع البشري

A A A
عبدالسلام العنزي - الرياض
2
4,170

حقق المغامر الأمريكي ديفيد سميث جونيور مساء اليوم رقمًا قياسيًّا جديدًا في معرض الرياض للسيارات؛ وذلك إثر وصوله إلى ٢٧.١٢ متر من خلال المدفع البشري، وسط حضور ومتابعة الكثير من الزوار الذين حضروا بكثرة في مدرجات المعرض.

وتم تسجيل الرقم الجديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ ليصبح أحد الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في معرض الرياض للسيارات.

ويمارس ديفيد تلك المغامرة منذ 22 سنة، وأداها أكثر من ثمانية آلاف مرة في 15 دولة، ويعتبر من الجيل الثاني الذي يؤديها في عائلته.

ويحفل معرض الرياض للسيارات بالكثير من الفعاليات المثيرة التي تواكب شغف عشاق رياضة السيارات، كسباق المحاكاة، ومعرض فيراري، وMonster Jam، و Police Academy.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,099
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,644
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,009
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,373

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة