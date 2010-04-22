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"الشهري": طموحاتنا كبيرة ونسعى لتقديم مستوى مشرّف في أولمبياد طوكيو

قال بعد وقوع الأخضر مع البرازيل وألمانيا وساحل العاج: جميع المجموعات قوية

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عاماً سعد الشهري عزم الجميع على تقديم "الأخضر" لمستوى مشرّف خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) المزمع انطلاقها شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك في تعليق حول نتيجة قرعة منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية التي أجريت صباح الأربعاء في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بسويسرا، التي وضعت "الأخضر" إلى جانب منتخبات البرازيل، وألمانيا، وساحل العاج.

وأوضح سعد الشهري أنهم يدركون مسبقاً أن تكون القرعة بهذا المستوى من الصعوبة، كون الأولمبياد محفلاً عالمياً يضم العديد من المنتخبات ذات المستوى العالي، التي تمتلك جميعها إمكانيات كبيرة ورغبة وطموحاً عاليين.

وعن صعوبة مجموعة الأخضر قال سعد الشهري: "جميع المجموعات قوية، ولكن تتفاوت صعوبة المباريات بين مجموعة المنتخب السعودي وبقية المجموعات، وهدفنا هو المشاركة في مثل هذه المحافل العالمية التي تصقل الجميع، لاعبين وأجهزة فنية وإدارية لما فيها من قوة المستوى والاحترافية".

وأضاف: "طموحاتنا كبيرة، ولأننا من بين أفضل 16 منتخباً تحت 23 عاماً على مستوى العالم، سنسعى أن نكون بين أفضل 8 منتخبات من خلال هذه البطولة، ولا يوجد مستحيل بالعمل والاجتهاد".


وبين المدير الفني للمنتخب أنه لم يتم بعد الاختيار النهائي للاعبين للمشاركة في البطولة، مضيفاً أن الأسماء حددت في كل مركز، وسيتم الاختيار قبل المعسكر الأخير بإذن الله تعالى".

المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشهري": طموحاتنا كبيرة ونسعى لتقديم مستوى مشرّف في أولمبياد طوكيو
سبق

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عاماً سعد الشهري عزم الجميع على تقديم "الأخضر" لمستوى مشرّف خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) المزمع انطلاقها شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك في تعليق حول نتيجة قرعة منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية التي أجريت صباح الأربعاء في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بسويسرا، التي وضعت "الأخضر" إلى جانب منتخبات البرازيل، وألمانيا، وساحل العاج.

وأوضح سعد الشهري أنهم يدركون مسبقاً أن تكون القرعة بهذا المستوى من الصعوبة، كون الأولمبياد محفلاً عالمياً يضم العديد من المنتخبات ذات المستوى العالي، التي تمتلك جميعها إمكانيات كبيرة ورغبة وطموحاً عاليين.

وعن صعوبة مجموعة الأخضر قال سعد الشهري: "جميع المجموعات قوية، ولكن تتفاوت صعوبة المباريات بين مجموعة المنتخب السعودي وبقية المجموعات، وهدفنا هو المشاركة في مثل هذه المحافل العالمية التي تصقل الجميع، لاعبين وأجهزة فنية وإدارية لما فيها من قوة المستوى والاحترافية".

وأضاف: "طموحاتنا كبيرة، ولأننا من بين أفضل 16 منتخباً تحت 23 عاماً على مستوى العالم، سنسعى أن نكون بين أفضل 8 منتخبات من خلال هذه البطولة، ولا يوجد مستحيل بالعمل والاجتهاد".


وبين المدير الفني للمنتخب أنه لم يتم بعد الاختيار النهائي للاعبين للمشاركة في البطولة، مضيفاً أن الأسماء حددت في كل مركز، وسيتم الاختيار قبل المعسكر الأخير بإذن الله تعالى".

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
10:57 AM

"الشهري": طموحاتنا كبيرة ونسعى لتقديم مستوى مشرّف في أولمبياد طوكيو

قال بعد وقوع الأخضر مع البرازيل وألمانيا وساحل العاج: جميع المجموعات قوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عاماً سعد الشهري عزم الجميع على تقديم "الأخضر" لمستوى مشرّف خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) المزمع انطلاقها شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك في تعليق حول نتيجة قرعة منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية التي أجريت صباح الأربعاء في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بسويسرا، التي وضعت "الأخضر" إلى جانب منتخبات البرازيل، وألمانيا، وساحل العاج.

وأوضح سعد الشهري أنهم يدركون مسبقاً أن تكون القرعة بهذا المستوى من الصعوبة، كون الأولمبياد محفلاً عالمياً يضم العديد من المنتخبات ذات المستوى العالي، التي تمتلك جميعها إمكانيات كبيرة ورغبة وطموحاً عاليين.

وعن صعوبة مجموعة الأخضر قال سعد الشهري: "جميع المجموعات قوية، ولكن تتفاوت صعوبة المباريات بين مجموعة المنتخب السعودي وبقية المجموعات، وهدفنا هو المشاركة في مثل هذه المحافل العالمية التي تصقل الجميع، لاعبين وأجهزة فنية وإدارية لما فيها من قوة المستوى والاحترافية".

وأضاف: "طموحاتنا كبيرة، ولأننا من بين أفضل 16 منتخباً تحت 23 عاماً على مستوى العالم، سنسعى أن نكون بين أفضل 8 منتخبات من خلال هذه البطولة، ولا يوجد مستحيل بالعمل والاجتهاد".


وبين المدير الفني للمنتخب أنه لم يتم بعد الاختيار النهائي للاعبين للمشاركة في البطولة، مضيفاً أن الأسماء حددت في كل مركز، وسيتم الاختيار قبل المعسكر الأخير بإذن الله تعالى".

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