شاهد.. أمطار "المدينة" ومحافظاتها تتسبب بـ86 بلاغاً واستدعاء عدد من الفرق الإسعافية

الهلال الأحمر" تدعو لاتباع توجيهات الجهات المختصة والحذر على الطرق السريعة

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، بإسعاف 86 حالة تم مباشرتها من قبل هيئة الهلال الأحمر و67 حالة تم مباشرتها من قبل الفرق التطوعية.

وتفصيلاً للحالة المطرية، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة في ظل ما شهدته منطقة المدينة المنورة من هطول الأمطار منذُ ساعات فجر اليوم الاثنين، وجريان بعض الأودية، وتزامناً مع التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمديرية العامة للدفاع المدني، حول التغييرات المناخية التي ستشهدها المنطقة؛ فقد رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي أهبة الاستعداد والجاهزية داخل المدينة والمحافظات التابعة لها.

وأضاف "السهلي" أنه تم استدعاء عدد من الفرق الإسعافية، وتشغيل مركز القيادة والتحكم لقيادات المنطقة والتطوع، وفي حالة الاحتياج أو زيادة الحالات عن المعدل الطبيعي اليومي للحالات وحدوث أي طارئ -لا قدر الله-؛ فإنه سيتم على الفور البدء بخطة الطوارئ وإشعار جميع الموظفين بذلك، واستدعاؤهم، وتشغيل مركز الإسناد والدعم بالطاقة القصوى.

وأردف بأن الخدمات الإسعافية المقدمة من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، وبالتعاون مع الجهات المعنية حتى الساعة 17:00، كانت بالشكل التالي: الحالات الإسعافية المباشرة من قبل الفرق الإسعافية 86 بلاغاً، المنقول منها 52 حالة، وغير المنقول 34 حالة، والحالات الإسعافية المباشرة من قبل الفرق التطوعية 67 حالة، والمنقول منها 47 حالة، وغير المنقول 20 حالة.

وأوضح "السهلي" أن الفرق داخل المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به فرق تطوعية عددها تسع فرق عربات جولف بعدد 34 متطوعاً، وفرقتا إسعاف، وفرقة عناية طبية وداخل المدينة المنورة فرق إسعافية عددها 17 فرقة إسعافية، وعناية طبية متقدمة، وقيادتان ميدانيتان، وأربع فرق إسناد، أما بالمحافظات والقرى التابعة للمنطقة 22 فرقة إسعافية، وفرقتان للنقل غير الإسعافي.

وأكد "السهلي" أنه تماشياً مع تلك التحذيرات، تدعو هيئة الهلال الأحمر السعودي لاتباع التوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة وتوخي الحيطة والحذر في الطرق السريعة، والتقيد بالسرعة المحددة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية حفاظاً على سلامة الجميع.

وذكر أن الهيئة تعمل على مدار الساعة، وتستقبل بلاغات طالبي الخدمة الإسعافية من خلال عمليات المنطقة الإسعافية على الرقم ٩٩٧، أو من خلال تطبيق "أسعفني" على الأجهزة الذكية.