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تزامناً مع يوم "العربية".. وزير الثقافة يعلن 2020 "عاماً للخط العربي"

تقديراً لما يمثله من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله

أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم تسمية عام 2020م المقبل بـ"عام الخط العربي"؛ احتفاءً بالخط العربي، وتقديراً لما يمثله من أهمية في التعبير عن مخزون اللغة العربية، وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله؛ تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وستعمل وزارة الثقافة خلال عام الخط العربي 2020 على تقديم فعاليات نوعيّة تخدم الخط العربي، وتعزز من حضوره في المجتمع على مدار العام، كما ستعمل على تحفيز الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية على المشاركة في الحدث والإسهام في إبراز أهمية الخط العربي، إلى جانب تشجيع الأفراد والمهتمين بعرض مواهبهم عبر منصات متنوعة.

ويأتي الاحتفاء بالخط العربي ضمن جهود وزارة الثقافة لإبراز العناصر الرئيسية المكوّنة للثقافة العربية التي يأتي على رأسها الخط بوصفه فناً أصيلاً له خصائصه وأساليبه المميزة، ووعاءً معرفياً مهماً احتوى الثقافة العربية وأسهم في نقلها من جيل إلى جيل.

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عام 2020 عام الخط العربي اليوم العالمي للغة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تزامناً مع يوم "العربية".. وزير الثقافة يعلن 2020 "عاماً للخط العربي"
سبق

أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم تسمية عام 2020م المقبل بـ"عام الخط العربي"؛ احتفاءً بالخط العربي، وتقديراً لما يمثله من أهمية في التعبير عن مخزون اللغة العربية، وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله؛ تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وستعمل وزارة الثقافة خلال عام الخط العربي 2020 على تقديم فعاليات نوعيّة تخدم الخط العربي، وتعزز من حضوره في المجتمع على مدار العام، كما ستعمل على تحفيز الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية على المشاركة في الحدث والإسهام في إبراز أهمية الخط العربي، إلى جانب تشجيع الأفراد والمهتمين بعرض مواهبهم عبر منصات متنوعة.

ويأتي الاحتفاء بالخط العربي ضمن جهود وزارة الثقافة لإبراز العناصر الرئيسية المكوّنة للثقافة العربية التي يأتي على رأسها الخط بوصفه فناً أصيلاً له خصائصه وأساليبه المميزة، ووعاءً معرفياً مهماً احتوى الثقافة العربية وأسهم في نقلها من جيل إلى جيل.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
02:50 PM

تزامناً مع يوم "العربية".. وزير الثقافة يعلن 2020 "عاماً للخط العربي"

تقديراً لما يمثله من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم تسمية عام 2020م المقبل بـ"عام الخط العربي"؛ احتفاءً بالخط العربي، وتقديراً لما يمثله من أهمية في التعبير عن مخزون اللغة العربية، وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله؛ تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وستعمل وزارة الثقافة خلال عام الخط العربي 2020 على تقديم فعاليات نوعيّة تخدم الخط العربي، وتعزز من حضوره في المجتمع على مدار العام، كما ستعمل على تحفيز الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية على المشاركة في الحدث والإسهام في إبراز أهمية الخط العربي، إلى جانب تشجيع الأفراد والمهتمين بعرض مواهبهم عبر منصات متنوعة.

ويأتي الاحتفاء بالخط العربي ضمن جهود وزارة الثقافة لإبراز العناصر الرئيسية المكوّنة للثقافة العربية التي يأتي على رأسها الخط بوصفه فناً أصيلاً له خصائصه وأساليبه المميزة، ووعاءً معرفياً مهماً احتوى الثقافة العربية وأسهم في نقلها من جيل إلى جيل.

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