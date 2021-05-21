النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق دورات الإمام المجدد الشيخ "القرعاوي" العلمية لهذا العام بصامطة

تشمل 10 محاضرات و 3 كلمات و40 درسًا .. وتستمر لمدة 15 يومًا

برعاية محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة تنطلق مساء اليوم الجمعة، دورات الإمام المجدد الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي العلمية -رحمه الله- لعام 1442هـ، وتستمر لمدة 15 يومًا وتشتمل على 4 دورات فرعية وسوف ينفذها بها 10 محاضرات و3 كلمات و40 درسًا.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بتنظيم من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، وتنقل عن بعد عبر البث المباشر لقنوات الجمعية على منصة التواصل الاجتماعي اليوتيوب https://youtube.com/channel/UC61hb9u7edJ_qf4ka2F-tkQ ، وعبر تطبيق zoom

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة الشيخ محمد بن زيد المدخلي: إن دورات الشيخ عبدالله القرعاوي متنوعة وتستهدف الدعاة وأئمة وخطباء المساجد والجاليات والدوائر الحكومية، مضيفًا أن الدورة تشتمل على 4 أفرع وهي دورة الدعاة العلمية التاسعة عشرة وتنفذ يوم غد الجمعة 9 / 10 / 1442هـ لمدة يوم واحد ودورة الأمن الفكري الخامسة وتنفذ من السبت إلى الاثنين 10-12 / 10 / 1442هـ وتستمر لمدة 3 أيام والدورة النسائية السادسة عشرة وتنفذ من الثلاثاء 13-15 / 10 /1442هـ وتستمر لمدة 3 أيام.

وأضاف "المدخلي" : تنطلق الدورة العلمية المتقدمة السابعة والعشرون مطلع الأسبوع القادم على فترتين الفترة الأولى من السبت إلى الثلاثاء 17-20 / 10 /1442هـ وتستمر لمدة 4 أيام والفترة الثانية من الأربعاء إلى السبت 21- 24 / 10/ 1442هـ. وتستمر لمدة 4 أيام .

وأكد "المدخلي" أن الدورة يقدمها مشايخ فضلاء حاثًا طلبة العلم وأئمة وخطباء المساجد على حضور هذه الدورات عن بعد لأهميتها وللاستفادة مما سيُطرح فيها من عناصر مهمة لطلاب العلم والدعاة والأئمة.

صامطة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
انطلاق دورات الإمام المجدد الشيخ "القرعاوي" العلمية لهذا العام بصامطة
سبق

برعاية محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة تنطلق مساء اليوم الجمعة، دورات الإمام المجدد الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي العلمية -رحمه الله- لعام 1442هـ، وتستمر لمدة 15 يومًا وتشتمل على 4 دورات فرعية وسوف ينفذها بها 10 محاضرات و3 كلمات و40 درسًا.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بتنظيم من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، وتنقل عن بعد عبر البث المباشر لقنوات الجمعية على منصة التواصل الاجتماعي اليوتيوب https://youtube.com/channel/UC61hb9u7edJ_qf4ka2F-tkQ ، وعبر تطبيق zoom

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة الشيخ محمد بن زيد المدخلي: إن دورات الشيخ عبدالله القرعاوي متنوعة وتستهدف الدعاة وأئمة وخطباء المساجد والجاليات والدوائر الحكومية، مضيفًا أن الدورة تشتمل على 4 أفرع وهي دورة الدعاة العلمية التاسعة عشرة وتنفذ يوم غد الجمعة 9 / 10 / 1442هـ لمدة يوم واحد ودورة الأمن الفكري الخامسة وتنفذ من السبت إلى الاثنين 10-12 / 10 / 1442هـ وتستمر لمدة 3 أيام والدورة النسائية السادسة عشرة وتنفذ من الثلاثاء 13-15 / 10 /1442هـ وتستمر لمدة 3 أيام.

وأضاف "المدخلي" : تنطلق الدورة العلمية المتقدمة السابعة والعشرون مطلع الأسبوع القادم على فترتين الفترة الأولى من السبت إلى الثلاثاء 17-20 / 10 /1442هـ وتستمر لمدة 4 أيام والفترة الثانية من الأربعاء إلى السبت 21- 24 / 10/ 1442هـ. وتستمر لمدة 4 أيام .

وأكد "المدخلي" أن الدورة يقدمها مشايخ فضلاء حاثًا طلبة العلم وأئمة وخطباء المساجد على حضور هذه الدورات عن بعد لأهميتها وللاستفادة مما سيُطرح فيها من عناصر مهمة لطلاب العلم والدعاة والأئمة.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
12:19 AM

انطلاق دورات الإمام المجدد الشيخ "القرعاوي" العلمية لهذا العام بصامطة

تشمل 10 محاضرات و 3 كلمات و40 درسًا .. وتستمر لمدة 15 يومًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
335

برعاية محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة تنطلق مساء اليوم الجمعة، دورات الإمام المجدد الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي العلمية -رحمه الله- لعام 1442هـ، وتستمر لمدة 15 يومًا وتشتمل على 4 دورات فرعية وسوف ينفذها بها 10 محاضرات و3 كلمات و40 درسًا.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بتنظيم من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، وتنقل عن بعد عبر البث المباشر لقنوات الجمعية على منصة التواصل الاجتماعي اليوتيوب https://youtube.com/channel/UC61hb9u7edJ_qf4ka2F-tkQ ، وعبر تطبيق zoom

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة الشيخ محمد بن زيد المدخلي: إن دورات الشيخ عبدالله القرعاوي متنوعة وتستهدف الدعاة وأئمة وخطباء المساجد والجاليات والدوائر الحكومية، مضيفًا أن الدورة تشتمل على 4 أفرع وهي دورة الدعاة العلمية التاسعة عشرة وتنفذ يوم غد الجمعة 9 / 10 / 1442هـ لمدة يوم واحد ودورة الأمن الفكري الخامسة وتنفذ من السبت إلى الاثنين 10-12 / 10 / 1442هـ وتستمر لمدة 3 أيام والدورة النسائية السادسة عشرة وتنفذ من الثلاثاء 13-15 / 10 /1442هـ وتستمر لمدة 3 أيام.

وأضاف "المدخلي" : تنطلق الدورة العلمية المتقدمة السابعة والعشرون مطلع الأسبوع القادم على فترتين الفترة الأولى من السبت إلى الثلاثاء 17-20 / 10 /1442هـ وتستمر لمدة 4 أيام والفترة الثانية من الأربعاء إلى السبت 21- 24 / 10/ 1442هـ. وتستمر لمدة 4 أيام .

وأكد "المدخلي" أن الدورة يقدمها مشايخ فضلاء حاثًا طلبة العلم وأئمة وخطباء المساجد على حضور هذه الدورات عن بعد لأهميتها وللاستفادة مما سيُطرح فيها من عناصر مهمة لطلاب العلم والدعاة والأئمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,941
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة