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الرئيس الأوكراني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار شرق البلاد

دعا إلى استئناف المفاوضات مع روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، إلى استئناف المفاوضات مع روسيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإعلان وقف إطلاق نار فوري في شرق بلاده، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال "زيلينسكي" على "تويتر": "نطالب بالدعوة العاجلة لاجتماع للمجموعة الثلاثية (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وإعلان وقف إطلاق نار فوري"، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الأوكراني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار شرق البلاد
سبق

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، إلى استئناف المفاوضات مع روسيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإعلان وقف إطلاق نار فوري في شرق بلاده، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال "زيلينسكي" على "تويتر": "نطالب بالدعوة العاجلة لاجتماع للمجموعة الثلاثية (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وإعلان وقف إطلاق نار فوري"، وفقاً لـ"رويترز".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
06:36 PM

الرئيس الأوكراني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار شرق البلاد

دعا إلى استئناف المفاوضات مع روسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، إلى استئناف المفاوضات مع روسيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإعلان وقف إطلاق نار فوري في شرق بلاده، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال "زيلينسكي" على "تويتر": "نطالب بالدعوة العاجلة لاجتماع للمجموعة الثلاثية (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وإعلان وقف إطلاق نار فوري"، وفقاً لـ"رويترز".

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