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إنقاذ 7 أشخاص علقوا بجبال كرا في "هدا الطائف" بسبب الضباب الكثيف

"المدني" استخدم السلالم المحمولة والحبال والمعدات اليدوية في إخراجهم

أنقذت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم- بتوفيق الله- سبعة أشخاص كانوا قد علقوا في أحد المواقع بجبل كرا في الهدا، وذلك بعد أن أوقفوا سياراتهم وسلكوا طريق المُشاة أسفل جسر الحلواني.

وقد تم تصعيدهم من المكان الذي علقوا فيه بعد تأثرهم بشدة البرودة في المنطقة المعنية، كما واجهوا صعوبة في إكمال طريقهم بسبب كميات الضباب الكثيفة.

وتفصيلًا؛ أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن بلاغاً ورد مساء اليوم الخميس لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة من قبل مواطن يفيد بأن سبعة أشخاص علقوا بقمة جبل أسفل الجسر المعلق بعد ترجلهم من العربات وصعودهم عابرين طريق المشاة بهدف الصعود إلى أعلى عقبة الهدا كإحدى الرياضات التي تمارس في صعود الجبال.

وأضاف: بعد وصولهم إلى قمة أحد الجبال المنحدرة من جبل الكر الواقعة تحديداً أسفل الجسر المعلق "علقوا"، ولم يستطيعوا الصعود أو العودة نزولاً ما استدعى بقاءهم في نفس المنطقة طالبين المساعدة للخروج لمناطق آمنة.

وتابع: وصلت فرق الإنقاذ والمعدات المساندة وعربات الإنارة لموقع البلاغ، وبعد الكشف على المنطقة من حيث التضاريس، حددت الفرق الأماكن الأكثر أماناً وحفاظاً على سلامتهم للتعامل مع الحالة وإخراجهم لمناطق آمنة.

وأشار: نظراً لوعورة المنطقة، استخدمت الفرق في عمليات الإنقاذ السلالم المحمولة وكذلك الحبال والمعدات اليدوية التابعة للفرق وتمكنت بفضل الله من إنقاذ سبعة أشخاص كان بينهم (٦) سعوديين وشخص واحد مقيم من دولة مصر الشقيقة وجميعهم بصحة جيدة.

الدفاع المدني مدني الطائف الهدا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنقاذ 7 أشخاص علقوا بجبال كرا في "هدا الطائف" بسبب الضباب الكثيف
سبق

أنقذت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم- بتوفيق الله- سبعة أشخاص كانوا قد علقوا في أحد المواقع بجبل كرا في الهدا، وذلك بعد أن أوقفوا سياراتهم وسلكوا طريق المُشاة أسفل جسر الحلواني.

وقد تم تصعيدهم من المكان الذي علقوا فيه بعد تأثرهم بشدة البرودة في المنطقة المعنية، كما واجهوا صعوبة في إكمال طريقهم بسبب كميات الضباب الكثيفة.

وتفصيلًا؛ أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن بلاغاً ورد مساء اليوم الخميس لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة من قبل مواطن يفيد بأن سبعة أشخاص علقوا بقمة جبل أسفل الجسر المعلق بعد ترجلهم من العربات وصعودهم عابرين طريق المشاة بهدف الصعود إلى أعلى عقبة الهدا كإحدى الرياضات التي تمارس في صعود الجبال.

وأضاف: بعد وصولهم إلى قمة أحد الجبال المنحدرة من جبل الكر الواقعة تحديداً أسفل الجسر المعلق "علقوا"، ولم يستطيعوا الصعود أو العودة نزولاً ما استدعى بقاءهم في نفس المنطقة طالبين المساعدة للخروج لمناطق آمنة.

وتابع: وصلت فرق الإنقاذ والمعدات المساندة وعربات الإنارة لموقع البلاغ، وبعد الكشف على المنطقة من حيث التضاريس، حددت الفرق الأماكن الأكثر أماناً وحفاظاً على سلامتهم للتعامل مع الحالة وإخراجهم لمناطق آمنة.

وأشار: نظراً لوعورة المنطقة، استخدمت الفرق في عمليات الإنقاذ السلالم المحمولة وكذلك الحبال والمعدات اليدوية التابعة للفرق وتمكنت بفضل الله من إنقاذ سبعة أشخاص كان بينهم (٦) سعوديين وشخص واحد مقيم من دولة مصر الشقيقة وجميعهم بصحة جيدة.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
11:21 PM

إنقاذ 7 أشخاص علقوا بجبال كرا في "هدا الطائف" بسبب الضباب الكثيف

"المدني" استخدم السلالم المحمولة والحبال والمعدات اليدوية في إخراجهم

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فهد العتيبي - الطائف
7
17,218

أنقذت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم- بتوفيق الله- سبعة أشخاص كانوا قد علقوا في أحد المواقع بجبل كرا في الهدا، وذلك بعد أن أوقفوا سياراتهم وسلكوا طريق المُشاة أسفل جسر الحلواني.

وقد تم تصعيدهم من المكان الذي علقوا فيه بعد تأثرهم بشدة البرودة في المنطقة المعنية، كما واجهوا صعوبة في إكمال طريقهم بسبب كميات الضباب الكثيفة.

وتفصيلًا؛ أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن بلاغاً ورد مساء اليوم الخميس لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة من قبل مواطن يفيد بأن سبعة أشخاص علقوا بقمة جبل أسفل الجسر المعلق بعد ترجلهم من العربات وصعودهم عابرين طريق المشاة بهدف الصعود إلى أعلى عقبة الهدا كإحدى الرياضات التي تمارس في صعود الجبال.

وأضاف: بعد وصولهم إلى قمة أحد الجبال المنحدرة من جبل الكر الواقعة تحديداً أسفل الجسر المعلق "علقوا"، ولم يستطيعوا الصعود أو العودة نزولاً ما استدعى بقاءهم في نفس المنطقة طالبين المساعدة للخروج لمناطق آمنة.

وتابع: وصلت فرق الإنقاذ والمعدات المساندة وعربات الإنارة لموقع البلاغ، وبعد الكشف على المنطقة من حيث التضاريس، حددت الفرق الأماكن الأكثر أماناً وحفاظاً على سلامتهم للتعامل مع الحالة وإخراجهم لمناطق آمنة.

وأشار: نظراً لوعورة المنطقة، استخدمت الفرق في عمليات الإنقاذ السلالم المحمولة وكذلك الحبال والمعدات اليدوية التابعة للفرق وتمكنت بفضل الله من إنقاذ سبعة أشخاص كان بينهم (٦) سعوديين وشخص واحد مقيم من دولة مصر الشقيقة وجميعهم بصحة جيدة.

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