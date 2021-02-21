الأخضر السعودي يبدأ تدريباته في معسكر جدة.. والحربي يستدعي 32 لاعباً

افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، تدريباته ضمن أولى تجمعاته الاستكشافية، وذلك ضمن خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

واستدعى المدير الفني للأخضر السعودي عبد الوهاب الحربي (32) لاعباً للتجمّع، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعد الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023م.