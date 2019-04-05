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أمير عسير يوجّه بخطة عاجلة لمعالجة انقطاع الكهرباء بـ "بلقرن"

خطة عاجلة لا تتجاوز 15 يوماً لمعالجة الانقطاع المتكرّر

وجّه أمير منطقة عسير ‫تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ وكيل الإمارة والمدير الإقليمي للكهرباء، بالتوجّه لمحافظة بلقرن، بعرض خطة عاجلة لا تتجاوز 15 يوماً؛ لمعالجة الانقطاع المتكرّر للخدمة الكهربائية.

وأوضحت إمارة منطقة عسير من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الخطة الآجلة تشمل "باشوت، آل سلمة، الشفاء، شعف بلقرن، وقرى ثما".

واجتمع محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد؛ الأربعاء الماضي، مع مديري كهرباء عسير وبلقرن والنماص وبيشة، لحل مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة بالمحافظة.

وتعمل ست فرق ميدانية، قَدِمَت من نجران، وجازان، وبيشة، وأبها وبلقرن، من أجل إصلاح الأعطال بالأعمدة والقواطع.

ودشّن مغرِّدون وسوماً على "تويتر" بعنوان #محافظة_بلقرن_بلا_كهرباء، #باشوت_بلا_كهرباء، طالبوا من خلالها المسؤولين بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي طالت بعض مراكز المحافظة.

ومن بين الحلول المطروحة، ترسية مشروع دفن الكيابل تحت الأرض حتى لا تتعرّض للاهتزاز من جرّاء الرياح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير يوجّه بخطة عاجلة لمعالجة انقطاع الكهرباء بـ "بلقرن"
سبق

وجّه أمير منطقة عسير ‫تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ وكيل الإمارة والمدير الإقليمي للكهرباء، بالتوجّه لمحافظة بلقرن، بعرض خطة عاجلة لا تتجاوز 15 يوماً؛ لمعالجة الانقطاع المتكرّر للخدمة الكهربائية.

وأوضحت إمارة منطقة عسير من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الخطة الآجلة تشمل "باشوت، آل سلمة، الشفاء، شعف بلقرن، وقرى ثما".

واجتمع محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد؛ الأربعاء الماضي، مع مديري كهرباء عسير وبلقرن والنماص وبيشة، لحل مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة بالمحافظة.

وتعمل ست فرق ميدانية، قَدِمَت من نجران، وجازان، وبيشة، وأبها وبلقرن، من أجل إصلاح الأعطال بالأعمدة والقواطع.

ودشّن مغرِّدون وسوماً على "تويتر" بعنوان #محافظة_بلقرن_بلا_كهرباء، #باشوت_بلا_كهرباء، طالبوا من خلالها المسؤولين بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي طالت بعض مراكز المحافظة.

ومن بين الحلول المطروحة، ترسية مشروع دفن الكيابل تحت الأرض حتى لا تتعرّض للاهتزاز من جرّاء الرياح.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
01:04 PM

أمير عسير يوجّه بخطة عاجلة لمعالجة انقطاع الكهرباء بـ "بلقرن"

خطة عاجلة لا تتجاوز 15 يوماً لمعالجة الانقطاع المتكرّر

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سويد الحارثي - بلقرن
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3,040

وجّه أمير منطقة عسير ‫تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ وكيل الإمارة والمدير الإقليمي للكهرباء، بالتوجّه لمحافظة بلقرن، بعرض خطة عاجلة لا تتجاوز 15 يوماً؛ لمعالجة الانقطاع المتكرّر للخدمة الكهربائية.

وأوضحت إمارة منطقة عسير من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الخطة الآجلة تشمل "باشوت، آل سلمة، الشفاء، شعف بلقرن، وقرى ثما".

واجتمع محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد؛ الأربعاء الماضي، مع مديري كهرباء عسير وبلقرن والنماص وبيشة، لحل مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة بالمحافظة.

وتعمل ست فرق ميدانية، قَدِمَت من نجران، وجازان، وبيشة، وأبها وبلقرن، من أجل إصلاح الأعطال بالأعمدة والقواطع.

ودشّن مغرِّدون وسوماً على "تويتر" بعنوان #محافظة_بلقرن_بلا_كهرباء، #باشوت_بلا_كهرباء، طالبوا من خلالها المسؤولين بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي طالت بعض مراكز المحافظة.

ومن بين الحلول المطروحة، ترسية مشروع دفن الكيابل تحت الأرض حتى لا تتعرّض للاهتزاز من جرّاء الرياح.

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