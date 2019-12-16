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النيابة توجِّه بالقبض على المسيئين للقيم الدينية والآداب العامة

بعد تداول فيديو يجاهر بالإساءة إليها على مواقع التواصل

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك دعوى جزائية عامة ضده.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الدعوى استناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.


النيابة العامة المساس بالقيم الدينية المجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها الدعوى الجزائية العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة توجِّه بالقبض على المسيئين للقيم الدينية والآداب العامة
سبق

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك دعوى جزائية عامة ضده.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الدعوى استناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.


15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
09:03 PM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
09:41 AM

النيابة توجِّه بالقبض على المسيئين للقيم الدينية والآداب العامة

بعد تداول فيديو يجاهر بالإساءة إليها على مواقع التواصل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
26
80,351

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك دعوى جزائية عامة ضده.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الدعوى استناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.


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