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استهداف صاروخي للسفارة الأمريكية في بغداد ..ومنظومة "سيرام" تفشل الهجوم

لم يسفر الاعتداء عن خسائر بشرية أو مادية

تعرضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، مساء اليوم (الخميس)، وتصدت منظومة الدفاع الخاصة بالسفارة للهجوم.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين عسكريين عراقيين، أن صاروخين على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية في بغداد وأسقط كليهما دون سقوط خسائر مادية أو بشرية.

من جانبه، ذكر مراسل "الحرة" في بغداد، أن السفارة الأميركية فعّلت منظومة "سيرام" الدفاعية إثر استهدافها صاروخياً.

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استهداف صاروخي للسفارة الأمريكية في بغداد ..ومنظومة "سيرام" تفشل الهجوم
سبق

تعرضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، مساء اليوم (الخميس)، وتصدت منظومة الدفاع الخاصة بالسفارة للهجوم.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين عسكريين عراقيين، أن صاروخين على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية في بغداد وأسقط كليهما دون سقوط خسائر مادية أو بشرية.

من جانبه، ذكر مراسل "الحرة" في بغداد، أن السفارة الأميركية فعّلت منظومة "سيرام" الدفاعية إثر استهدافها صاروخياً.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
09:23 PM

استهداف صاروخي للسفارة الأمريكية في بغداد ..ومنظومة "سيرام" تفشل الهجوم

لم يسفر الاعتداء عن خسائر بشرية أو مادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، مساء اليوم (الخميس)، وتصدت منظومة الدفاع الخاصة بالسفارة للهجوم.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين عسكريين عراقيين، أن صاروخين على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية في بغداد وأسقط كليهما دون سقوط خسائر مادية أو بشرية.

من جانبه، ذكر مراسل "الحرة" في بغداد، أن السفارة الأميركية فعّلت منظومة "سيرام" الدفاعية إثر استهدافها صاروخياً.

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