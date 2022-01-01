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"كلاسيكو" منتظر بين الأهلي والشباب.. وظروف الفتح (تغري) النصر

في ختام الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (ختام مباريات الدور الأول) بأربع مواجهات مثيرة.

التعاون - ضمك
يستضيف التعاون صاحب المركز الـ15 برصيد (11 نقطة) نظيره ضمك ثالث الترتيب (26 نقطة) على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ضمك يسعى لخطف النقاط الثلاث؛ ليحل وصيفًا لبطل الشتاء (الاتحاد) في حال تعثُّر الشباب أمام الأهلي.

في المقابل يأمل التعاون الابتعاد عن مناطق الخطر؛ وليس أمامه سوى اللعب للفوز فقط.

أبها - الرائد
يواجه أبها الثالث عشر في سلم الدوري (15 نقطة) نظيره الرائد سابع الترتيب (21 نقطة) على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.

اللقاء يشكل أهمية كبرى بالنسبة لأبها من أجل الاقتراب لمناطق الأمان.

الفتح - النصر
يحل النصر خامس الترتيب (23 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره الفتح العاشر (16 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

لقاء منتظر ومثير. ويعاني الفتح نقصًا عدديًّا كبيرًا في صفوفه بسبب "كورونا". وفي المقابل يأمل النصر العودة لأرضه بنقاط اللقاء الثلاث، التي تُقرِّبه أكثر من الوصافة.

الأهلي - الشباب
في آخر لقاءات الجولة يلتقي الأهلي الـ 11 بـ(15 نقطة بنظيره الشباب الثاني بـ(28 نقطة) في لقاء مرتقب على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

الأهلي بقي متراجعًا في المركز الـ 11 بعد خسارته ثلاث جولات متتالية، والشباب لم يخسر في آخر 11 لقاء له.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كلاسيكو" منتظر بين الأهلي والشباب.. وظروف الفتح (تغري) النصر
سبق

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (ختام مباريات الدور الأول) بأربع مواجهات مثيرة.

التعاون - ضمك
يستضيف التعاون صاحب المركز الـ15 برصيد (11 نقطة) نظيره ضمك ثالث الترتيب (26 نقطة) على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ضمك يسعى لخطف النقاط الثلاث؛ ليحل وصيفًا لبطل الشتاء (الاتحاد) في حال تعثُّر الشباب أمام الأهلي.

في المقابل يأمل التعاون الابتعاد عن مناطق الخطر؛ وليس أمامه سوى اللعب للفوز فقط.

أبها - الرائد
يواجه أبها الثالث عشر في سلم الدوري (15 نقطة) نظيره الرائد سابع الترتيب (21 نقطة) على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.

اللقاء يشكل أهمية كبرى بالنسبة لأبها من أجل الاقتراب لمناطق الأمان.

الفتح - النصر
يحل النصر خامس الترتيب (23 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره الفتح العاشر (16 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

لقاء منتظر ومثير. ويعاني الفتح نقصًا عدديًّا كبيرًا في صفوفه بسبب "كورونا". وفي المقابل يأمل النصر العودة لأرضه بنقاط اللقاء الثلاث، التي تُقرِّبه أكثر من الوصافة.

الأهلي - الشباب
في آخر لقاءات الجولة يلتقي الأهلي الـ 11 بـ(15 نقطة بنظيره الشباب الثاني بـ(28 نقطة) في لقاء مرتقب على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

الأهلي بقي متراجعًا في المركز الـ 11 بعد خسارته ثلاث جولات متتالية، والشباب لم يخسر في آخر 11 لقاء له.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
12:43 AM

"كلاسيكو" منتظر بين الأهلي والشباب.. وظروف الفتح (تغري) النصر

في ختام الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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أحمد سرور - الرياض
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تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (ختام مباريات الدور الأول) بأربع مواجهات مثيرة.

التعاون - ضمك
يستضيف التعاون صاحب المركز الـ15 برصيد (11 نقطة) نظيره ضمك ثالث الترتيب (26 نقطة) على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ضمك يسعى لخطف النقاط الثلاث؛ ليحل وصيفًا لبطل الشتاء (الاتحاد) في حال تعثُّر الشباب أمام الأهلي.

في المقابل يأمل التعاون الابتعاد عن مناطق الخطر؛ وليس أمامه سوى اللعب للفوز فقط.

أبها - الرائد
يواجه أبها الثالث عشر في سلم الدوري (15 نقطة) نظيره الرائد سابع الترتيب (21 نقطة) على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.

اللقاء يشكل أهمية كبرى بالنسبة لأبها من أجل الاقتراب لمناطق الأمان.

الفتح - النصر
يحل النصر خامس الترتيب (23 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره الفتح العاشر (16 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

لقاء منتظر ومثير. ويعاني الفتح نقصًا عدديًّا كبيرًا في صفوفه بسبب "كورونا". وفي المقابل يأمل النصر العودة لأرضه بنقاط اللقاء الثلاث، التي تُقرِّبه أكثر من الوصافة.

الأهلي - الشباب
في آخر لقاءات الجولة يلتقي الأهلي الـ 11 بـ(15 نقطة بنظيره الشباب الثاني بـ(28 نقطة) في لقاء مرتقب على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

الأهلي بقي متراجعًا في المركز الـ 11 بعد خسارته ثلاث جولات متتالية، والشباب لم يخسر في آخر 11 لقاء له.

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