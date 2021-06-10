النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي وبرعاية ودعم حكومة المملكة

كبار علماء باكستان وأفغانستان يوقعون من جوار البيت الحرام.. "إعلان السلام في أفغانستان"

بلدية بيشة تضبط ٧١ مخالفةً‎ وتغلق ١٦ منشأةً وتصادر أغذية منتهية الصلاحية

نفذت 138 جولة رقابية في يوم واحد

نفذت بلدية بيشة 138 جولة رقابية، خلال يوم عمل واحد، رصدت خلاها ٧١ مخالفة متنوعة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية، وأغلقت ١٦ منشأة مخالفة، وصادرت كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: إن الجولات الرقابية مستمرة، مع أهمية التشديد على التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتدابير الوقائية، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفات المرصودة داخل هذه المنشآت وما يُقدّم فيها.

وأشار "آل جلبان" إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين سوء النظافة العامة، وانتهاء التراخيص والشهادات الصحية، وعدم التقيد باللباس الموحد، وسوء الحفظ والتخزين، إلى جانب مخالفات الإجراءات الاحترازية.

وأكد "آل جلبان" على أن البلدية تعمل على تكثيف الجولات، وأعداد المراقبين الميدانيين، وعدم التهاون في المخالفات المرصودة، مطالبًا الجميع بضرورة التواصل لرفع البلاغات والمخالفات عبر ٩٤٠، وعلى مدار الساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلدية بيشة تضبط ٧١ مخالفةً‎ وتغلق ١٦ منشأةً وتصادر أغذية منتهية الصلاحية
سبق

نفذت بلدية بيشة 138 جولة رقابية، خلال يوم عمل واحد، رصدت خلاها ٧١ مخالفة متنوعة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية، وأغلقت ١٦ منشأة مخالفة، وصادرت كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: إن الجولات الرقابية مستمرة، مع أهمية التشديد على التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتدابير الوقائية، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفات المرصودة داخل هذه المنشآت وما يُقدّم فيها.

وأشار "آل جلبان" إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين سوء النظافة العامة، وانتهاء التراخيص والشهادات الصحية، وعدم التقيد باللباس الموحد، وسوء الحفظ والتخزين، إلى جانب مخالفات الإجراءات الاحترازية.

وأكد "آل جلبان" على أن البلدية تعمل على تكثيف الجولات، وأعداد المراقبين الميدانيين، وعدم التهاون في المخالفات المرصودة، مطالبًا الجميع بضرورة التواصل لرفع البلاغات والمخالفات عبر ٩٤٠، وعلى مدار الساعة.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
05:29 PM

بلدية بيشة تضبط ٧١ مخالفةً‎ وتغلق ١٦ منشأةً وتصادر أغذية منتهية الصلاحية

نفذت 138 جولة رقابية في يوم واحد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
211

نفذت بلدية بيشة 138 جولة رقابية، خلال يوم عمل واحد، رصدت خلاها ٧١ مخالفة متنوعة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية، وأغلقت ١٦ منشأة مخالفة، وصادرت كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: إن الجولات الرقابية مستمرة، مع أهمية التشديد على التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتدابير الوقائية، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفات المرصودة داخل هذه المنشآت وما يُقدّم فيها.

وأشار "آل جلبان" إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين سوء النظافة العامة، وانتهاء التراخيص والشهادات الصحية، وعدم التقيد باللباس الموحد، وسوء الحفظ والتخزين، إلى جانب مخالفات الإجراءات الاحترازية.

وأكد "آل جلبان" على أن البلدية تعمل على تكثيف الجولات، وأعداد المراقبين الميدانيين، وعدم التهاون في المخالفات المرصودة، مطالبًا الجميع بضرورة التواصل لرفع البلاغات والمخالفات عبر ٩٤٠، وعلى مدار الساعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,476
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,000
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,061
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,680

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة