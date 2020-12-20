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ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية

سعة 500 ميجا واط ومصنّع من قِبَل "Hyosung" لمشروع إنشاء محطة رئيسية

شهدت منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بينبع الصناعية، اليوم، وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية سعة 500 ميجا واط والمصنّع من قِبَل شركة "Hyosung" بدولة كوريا الجنوبية، لمشروع تصميم وإنشاء محطة كهرباء توزيع رئيسية - 16P بمنطقة التوسع الصناعي المنفذ من قِبَل شركة سيمنس السعودية المحدودة.

وتبلغ قيمة المشروع 244 مليون ريال، وبنسبة إنجاز 58.52%؛ حيث يعد هذا المشروع من مشاريع التحول الوطني، ومنفذ ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بطاقة استيعابية 1000 ميجاواط، ويخدم منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بالمدينة.

ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية
سبق

شهدت منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بينبع الصناعية، اليوم، وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية سعة 500 ميجا واط والمصنّع من قِبَل شركة "Hyosung" بدولة كوريا الجنوبية، لمشروع تصميم وإنشاء محطة كهرباء توزيع رئيسية - 16P بمنطقة التوسع الصناعي المنفذ من قِبَل شركة سيمنس السعودية المحدودة.

وتبلغ قيمة المشروع 244 مليون ريال، وبنسبة إنجاز 58.52%؛ حيث يعد هذا المشروع من مشاريع التحول الوطني، ومنفذ ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بطاقة استيعابية 1000 ميجاواط، ويخدم منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بالمدينة.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
12:46 PM

ينبع الصناعية.. وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية لتأمين التوسع والتغذية

سعة 500 ميجا واط ومصنّع من قِبَل "Hyosung" لمشروع إنشاء محطة رئيسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شهدت منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بينبع الصناعية، اليوم، وصول أحد أكبر المحولات الكهربائية سعة 500 ميجا واط والمصنّع من قِبَل شركة "Hyosung" بدولة كوريا الجنوبية، لمشروع تصميم وإنشاء محطة كهرباء توزيع رئيسية - 16P بمنطقة التوسع الصناعي المنفذ من قِبَل شركة سيمنس السعودية المحدودة.

وتبلغ قيمة المشروع 244 مليون ريال، وبنسبة إنجاز 58.52%؛ حيث يعد هذا المشروع من مشاريع التحول الوطني، ومنفذ ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بطاقة استيعابية 1000 ميجاواط، ويخدم منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بالمدينة.

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