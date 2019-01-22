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كشافة تعليم مكة تشارك في تنظيم المسارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام

إنفاذاً لتوجيهات "السديس" واهتمامه بالأعمال التطوعية تماشياً مع رؤية المملكة 2030م

شارك فريق كشافة تعليم مكة المكرمة في تنظيم المسارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بالمسجد الحرام في صلاة الجمعة.

وتفصيلاً، تأتي هذه المشاركة انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وما توليه من اهتمام وعناية بزوار وقاصدي بيت الله الحرام وتقديم أفضل وأرقى الخدمات وحرصاً على سلامة زوار بيت الله الحرام.

وتضاف هذه المشاركة إلى الجهود التي تقدمها الجهات التطوعية بالمسجد الحرام، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وحرصه واهتمامه بالأعمال التطوعية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في الوصول لمليون متطوع ومتابعة من وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي .

وبدوره، أثنى مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف سعود بن عطية الزهراني بجهود قادة كشافة تعليم مكة المكرمة في الحرم المكي الشريف.

رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيروس كورونا الجديد كورونا

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كشافة تعليم مكة تشارك في تنظيم المسارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام
سبق

شارك فريق كشافة تعليم مكة المكرمة في تنظيم المسارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بالمسجد الحرام في صلاة الجمعة.

وتفصيلاً، تأتي هذه المشاركة انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وما توليه من اهتمام وعناية بزوار وقاصدي بيت الله الحرام وتقديم أفضل وأرقى الخدمات وحرصاً على سلامة زوار بيت الله الحرام.

وتضاف هذه المشاركة إلى الجهود التي تقدمها الجهات التطوعية بالمسجد الحرام، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وحرصه واهتمامه بالأعمال التطوعية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في الوصول لمليون متطوع ومتابعة من وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي .

وبدوره، أثنى مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف سعود بن عطية الزهراني بجهود قادة كشافة تعليم مكة المكرمة في الحرم المكي الشريف.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:31 AM

كشافة تعليم مكة تشارك في تنظيم المسارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام

إنفاذاً لتوجيهات "السديس" واهتمامه بالأعمال التطوعية تماشياً مع رؤية المملكة 2030م

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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شارك فريق كشافة تعليم مكة المكرمة في تنظيم المسارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بالمسجد الحرام في صلاة الجمعة.

وتفصيلاً، تأتي هذه المشاركة انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وما توليه من اهتمام وعناية بزوار وقاصدي بيت الله الحرام وتقديم أفضل وأرقى الخدمات وحرصاً على سلامة زوار بيت الله الحرام.

وتضاف هذه المشاركة إلى الجهود التي تقدمها الجهات التطوعية بالمسجد الحرام، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وحرصه واهتمامه بالأعمال التطوعية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في الوصول لمليون متطوع ومتابعة من وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي .

وبدوره، أثنى مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف سعود بن عطية الزهراني بجهود قادة كشافة تعليم مكة المكرمة في الحرم المكي الشريف.

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