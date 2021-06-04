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"الأخضر" الأولمبي يواجه أستراليا في معسكر "ماربيا"

ضمن برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا السبت مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

ويلاقي "الأخضر" منتخب أستراليا في تمام الثانية مساء بتوقيت إسبانيا (الثالثة مساء بتوقيت السعودية) على استاد ماربيا.

وعلى الصعيد الميداني أدى لاعبو المنتخب الوطني السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، وطبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا على البناء من وسط الملعب، وأعقب ذلك العمل على الكرات الثابتة في الناحيتَيْن الدفاعية والهجومية.

من ناحية أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في مقر إقامة البعثة بمدينة ماربيا فحص (كوفيد-19)؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبَّقة بحسب بروتوكول الجهاز الطبي للمنتخب.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات (البرازيل، ألمانيا وساحل العاج).

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأخضر" الأولمبي يواجه أستراليا في معسكر "ماربيا"
سبق

يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا السبت مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

ويلاقي "الأخضر" منتخب أستراليا في تمام الثانية مساء بتوقيت إسبانيا (الثالثة مساء بتوقيت السعودية) على استاد ماربيا.

وعلى الصعيد الميداني أدى لاعبو المنتخب الوطني السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، وطبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا على البناء من وسط الملعب، وأعقب ذلك العمل على الكرات الثابتة في الناحيتَيْن الدفاعية والهجومية.

من ناحية أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في مقر إقامة البعثة بمدينة ماربيا فحص (كوفيد-19)؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبَّقة بحسب بروتوكول الجهاز الطبي للمنتخب.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات (البرازيل، ألمانيا وساحل العاج).

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
10:31 PM

"الأخضر" الأولمبي يواجه أستراليا في معسكر "ماربيا"

ضمن برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا السبت مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

ويلاقي "الأخضر" منتخب أستراليا في تمام الثانية مساء بتوقيت إسبانيا (الثالثة مساء بتوقيت السعودية) على استاد ماربيا.

وعلى الصعيد الميداني أدى لاعبو المنتخب الوطني السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، وطبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا على البناء من وسط الملعب، وأعقب ذلك العمل على الكرات الثابتة في الناحيتَيْن الدفاعية والهجومية.

من ناحية أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في مقر إقامة البعثة بمدينة ماربيا فحص (كوفيد-19)؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبَّقة بحسب بروتوكول الجهاز الطبي للمنتخب.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات (البرازيل، ألمانيا وساحل العاج).

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