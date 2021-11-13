النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشرعية" تقتل وتصيب عشرات الحوثيين جنوب مأرب

دَحْر الميليشيا من مواقع.. وتدمير آليات عسكرية لها

قُتل وأُصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية اليوم السبت بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب، ومن جراء ضربات جوية مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني دحرت الميليشيا الحوثية خلال المواجهات من مواقع عدة في الجبهة الجنوبية للمحافظة.

وأضاف بأن المواجهات أسفرت عن تدمير آليات وأطقم قتالية.

وبيَّن أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنَّت غارات عدة، استهدفت مواقع متفرقة وتعزيزات للميليشيا الحوثية على نطاق واسع في مسارح العمليات القتالية جنوب وغرب المحافظة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، وتدمير أطقم ودبابات تابعة لها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الشرعية" تقتل وتصيب عشرات الحوثيين جنوب مأرب
سبق

قُتل وأُصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية اليوم السبت بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب، ومن جراء ضربات جوية مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني دحرت الميليشيا الحوثية خلال المواجهات من مواقع عدة في الجبهة الجنوبية للمحافظة.

وأضاف بأن المواجهات أسفرت عن تدمير آليات وأطقم قتالية.

وبيَّن أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنَّت غارات عدة، استهدفت مواقع متفرقة وتعزيزات للميليشيا الحوثية على نطاق واسع في مسارح العمليات القتالية جنوب وغرب المحافظة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، وتدمير أطقم ودبابات تابعة لها.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
08:45 PM

"الشرعية" تقتل وتصيب عشرات الحوثيين جنوب مأرب

دَحْر الميليشيا من مواقع.. وتدمير آليات عسكرية لها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,554

قُتل وأُصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية اليوم السبت بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب، ومن جراء ضربات جوية مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني دحرت الميليشيا الحوثية خلال المواجهات من مواقع عدة في الجبهة الجنوبية للمحافظة.

وأضاف بأن المواجهات أسفرت عن تدمير آليات وأطقم قتالية.

وبيَّن أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنَّت غارات عدة، استهدفت مواقع متفرقة وتعزيزات للميليشيا الحوثية على نطاق واسع في مسارح العمليات القتالية جنوب وغرب المحافظة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، وتدمير أطقم ودبابات تابعة لها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,130
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,153
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,212

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة