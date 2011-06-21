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"الحلوي" إلى المرتبة التاسعة بدار التربية الاجتماعية بجازان

أصدر مدير عام الموارد البشرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حمد محمد فهد الرميح، قرارًا بترقية، ولي بن حسين علي الحلوي، إلى المرتبة التاسعة في دار التربية الاجتماعية للبنين بجازان.

وأعرب "الحلوي" عن اعتزازه بهذه الترقية، مؤكداً على أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد؛ للارتقاء بأداء العمل، وفق رؤية الوطن 2030.

يذكر أن "الحلوي" قد أمضى أعوامًا عديدة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث سبق له العمل في عدة جهات منها؛ مكتب الضمان الاجتماعي بجازان، وصبيا، وصامطة.

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"الحلوي" إلى المرتبة التاسعة بدار التربية الاجتماعية بجازان
سبق

أصدر مدير عام الموارد البشرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حمد محمد فهد الرميح، قرارًا بترقية، ولي بن حسين علي الحلوي، إلى المرتبة التاسعة في دار التربية الاجتماعية للبنين بجازان.

وأعرب "الحلوي" عن اعتزازه بهذه الترقية، مؤكداً على أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد؛ للارتقاء بأداء العمل، وفق رؤية الوطن 2030.

يذكر أن "الحلوي" قد أمضى أعوامًا عديدة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث سبق له العمل في عدة جهات منها؛ مكتب الضمان الاجتماعي بجازان، وصبيا، وصامطة.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
03:03 PM

"الحلوي" إلى المرتبة التاسعة بدار التربية الاجتماعية بجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر مدير عام الموارد البشرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حمد محمد فهد الرميح، قرارًا بترقية، ولي بن حسين علي الحلوي، إلى المرتبة التاسعة في دار التربية الاجتماعية للبنين بجازان.

وأعرب "الحلوي" عن اعتزازه بهذه الترقية، مؤكداً على أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد؛ للارتقاء بأداء العمل، وفق رؤية الوطن 2030.

يذكر أن "الحلوي" قد أمضى أعوامًا عديدة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث سبق له العمل في عدة جهات منها؛ مكتب الضمان الاجتماعي بجازان، وصبيا، وصامطة.

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