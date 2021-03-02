صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، لارتكابه جرائم سرقة (17) مركبة، وأجهزة كهربائية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة: القبض على شخص ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-02 صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، لارتكابه جرائم سرقة (17) مركبة، وأجهزة كهربائية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442 07:47 PM

شرطة مكة: القبض على شخص ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية مواطن في العقد الثاني من العمر





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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، لارتكابه جرائم سرقة (17) مركبة، وأجهزة كهربائية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.