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نائب أمير مكة يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل الله أن يمتع قائد هذه البلاد المباركة وسمو ولي عهده الأمين، بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على هذه الأرض الطاهرة الأمن والأمان ومزيدًا من الازدهار، وأن يرفع جائحة فيروس كورونا عن المملكة والعالم أجمع، ويزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير مكة يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
سبق

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل الله أن يمتع قائد هذه البلاد المباركة وسمو ولي عهده الأمين، بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على هذه الأرض الطاهرة الأمن والأمان ومزيدًا من الازدهار، وأن يرفع جائحة فيروس كورونا عن المملكة والعالم أجمع، ويزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
10:57 PM

نائب أمير مكة يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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هادي العصيمي - الرياض
3
3,846

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل الله أن يمتع قائد هذه البلاد المباركة وسمو ولي عهده الأمين، بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على هذه الأرض الطاهرة الأمن والأمان ومزيدًا من الازدهار، وأن يرفع جائحة فيروس كورونا عن المملكة والعالم أجمع، ويزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.

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