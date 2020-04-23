نائب أمير مكة يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل الله أن يمتع قائد هذه البلاد المباركة وسمو ولي عهده الأمين، بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على هذه الأرض الطاهرة الأمن والأمان ومزيدًا من الازدهار، وأن يرفع جائحة فيروس كورونا عن المملكة والعالم أجمع، ويزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.